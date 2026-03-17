Ухапшен Никола Мартиновић

17.03.2026
Никола Мартиновић (36) са Цетиња, који важи за члана шкаљарског клана, ухапшен је у акцији под називом "Липа", саопштено је из Управе полиције.
За њим је била расписана међународна Интерполова потјерница.
"Против Н.М. је вођен поступак по наредби о спровођењу истраге пред Специјалним државним тужилаштвом Црне Горе, због сумње да је извршио кривична дјела: стварање криминалне организације, убиство путем помагања, као и кривично дјело тешко убиство у својству саизвршиоца, те је за истим расписана међународна потјерница у циљу његовог лоцирања и лишења слободе", навела је полиција и додала:
"Именовани је 3. фебруара 2026. године, као припадник организоване криминалне групе, правоснажно осуђен од стране Вишег суда у Подгорици на јединствену казну затвора у трајању од 40 година, док су му претходно изречене појединачне казне у укупном трајању од 59 година".
Из полиције су казали да је Мартиновић данас спроведен у Управу за извршење кривичних санкција у Спужу, пренијеле су Вијести.
Мартиновић важи за блиског сарадника Владана Радомана, који се налази у бјекству, а који је осуђен на 10 година затвора за стварање криминалне организације.
