Хапшења у Хрватској због дроге и прања новца

Извор:
СРНА
17.03.2026
12:43
На подручју Вуковара и Осијека у току су хапшења лица због организоване трговине дрогом и прања новца.
Акцију по налогу Канцеларије за сузбијање корупције и организованог криминала /УСКОК/ спроводи Полицијска управа вуковарско-сремска, саопштено је из УСКОК-а.
Занимљивости
Ова четири знака стално праве хаос
Најавили су да ће након испитивања осумњичених донијети одлуку о даљем поступању у овом предмету.
Према незваничним информацијама, осумњичено је девет лица, међу којима је један од организатора син предсједника Општинског суда у Вуковару, а ухапшена је и адвокат Марија Циндрић Бојмић.
Сцена
Показала све: Испливао садржај Онли Фенса Мирјане Пајковић
Хрватски портал "Индекс" наводи да се они повезују са шверцом и препродајом 54 килограма конопље и два килограма кокаина.
