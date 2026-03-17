Хапшења у Хрватској због дроге и прања новца

СРНА

17.03.2026

12:43

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

На подручју Вуковара и Осијека у току су хапшења лица због организоване трговине дрогом и прања новца.

Акцију по налогу Канцеларије за сузбијање корупције и организованог криминала /УСКОК/ спроводи Полицијска управа вуковарско-сремска, саопштено је из УСКОК-а.

Најавили су да ће након испитивања осумњичених донијети одлуку о даљем поступању у овом предмету.

Према незваничним информацијама, осумњичено је девет лица, међу којима је један од организатора син предсједника Општинског суда у Вуковару, а ухапшена је и адвокат Марија Циндрић Бојмић.

Хрватски портал "Индекс" наводи да се они повезују са шверцом и препродајом 54 килограма конопље и два килограма кокаина.

