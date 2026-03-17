Logo
Large banner

Потврђен птичији грип код угинулих кока носиља у Црној Гори

Извор:

СРНА

17.03.2026

11:33

Коментари:

0
Кокошке
Фото: АТВ

Око 10.000 кока носиља угинуло је од птичијег грипа на двије комерцијалне фарме живине у Бијелом Пољу, а евидентирани су и нови случајеви болести у Плаву, подаци су Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове.

Нови случај птичијег грипа евидентиран је на мањем сеоском газдинству на којем су угинуле све јединке у веома кратком периоду, што је карактеристика птичијег грипа, саопштено је из Управе.

Напад на амбасаду САД

Свијет

Снимљени удари на америчку Амбасаду

Када је ријеч о масовном угинућу живине у Бијелом Пољу, из Управе су навели да имају потврде да су са фарми, мимо процедура и пријаве на болест, уклонили живину на депонију, иако им је законска обавеза да о угинућима животиња обавијесте најближу ветеринарску амбуланту или ветеринарског инспектора.

По налогу тужилаштва, извршено је откопавање тог материјала са депоније и узорковање за лабораторијске анализе, а резултати су били позитивни на птичији грип.

Подијели:

Тагови :

Ptičiji grip

kokoške

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли гљиве треба прати прије кориштења?

Савјети

Да ли гљиве треба прати прије кориштења?

1 ч

0
Родитељи, пазите на дјецу: Педофили направили Фејсбук групу

Друштво

Родитељи, пазите на дјецу: Педофили направили Фејсбук групу

1 ч

0
Илустрација: срећна жена

Занимљивости

Од 1. априла креће најљепше вријеме за 3 знака: Пара ће бити за све

1 ч

0
Кремљ

Свијет

Москва загрмила: Узалудно се опиру

1 ч

0

Више из рубрике

Пијани возачи кренули са дјецом на излет

Регион

Пијани возачи кренули са дјецом на излет

1 ч

0
Заплијењена кожа и новац

Регион

На граници заплијењена медвјеђа глава

2 ч

0
Код пацијенткиње уклоњен тумор тежак 36 килограма ФОТО

Регион

Код пацијенткиње уклоњен тумор тежак 36 килограма ФОТО

15 ч

0
Пад каматних стопа у банкама: Просјек на кредите 5,66 одсто

Регион

Пад каматних стопа у банкама: Просјек на кредите 5,66 одсто

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

58

Тужилаштво о трагедији у Бијељини: Сумња се на убиство и самоубиство

12

54

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

12

53

Преминула Љепосава Савановић (101), мајка два погинула борца ВРС

12

53

Потребна су вам само три састојка: Овај јутарњи напитак регулише пробаву

12

43

Хапшења у Хрватској због дроге и прања новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner