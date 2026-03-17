Потврђен птичији грип код угинулих кока носиља у Црној Гори

Око 10.000 кока носиља угинуло је од птичијег грипа на двије комерцијалне фарме живине у Бијелом Пољу, а евидентирани су и нови случајеви болести у Плаву, подаци су Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове.
Нови случај птичијег грипа евидентиран је на мањем сеоском газдинству на којем су угинуле све јединке у веома кратком периоду, што је карактеристика птичијег грипа, саопштено је из Управе.
Када је ријеч о масовном угинућу живине у Бијелом Пољу, из Управе су навели да имају потврде да су са фарми, мимо процедура и пријаве на болест, уклонили живину на депонију, иако им је законска обавеза да о угинућима животиња обавијесте најближу ветеринарску амбуланту или ветеринарског инспектора.
По налогу тужилаштва, извршено је откопавање тог материјала са депоније и узорковање за лабораторијске анализе, а резултати су били позитивни на птичији грип.
