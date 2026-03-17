На граници заплијењена медвјеђа глава

АТВ

17.03.2026

10:20

Заплијењена кожа и новац
Фото: Царина РХ

Хрватски царински службеници у два одвојена случаја на граничном прелазу Стара Градишка спријечили су кршења прописа приликом уласка у царинско подручје Европске уније те су издали прекршајне налоге због непријављене готовине и незаконитог уноса заштићене врсте.

Како су саопштили, 14. марта 2026. године држављанину Републике Србије издат је прекршајни налог због почињења прекршаја из чланка 69.а Закона о девизном пословању.

Преминуо младић (21) који је повријеђен у стравичном пожару

Као возач возила босанскохерцеговачких регистарских ознака, при уласку у царинско подручје Европске уније није испунио обавезу пријаве готовине у износу од 33.450 КМ, нити писаним путем нити електронички путем обрасца за пријаву.

За почињени прекршај изречена му је новчана казна у износу од 5.100 евра (9.974 КМ). Царинска управа подсјећа да су путници који улазе или излазе из Европске уније дужни пријавити готовину у износу од 10.000 евра или више, односно противвриједност у другим валутама, путем прописаног обрасца.

Аутом покосио пјешака, љекари му се боре за живот

У другом случају, дана 15. марта 2026. године царински службеници издали су прекршајни налог држављанину Републике Србије због прекршаја из члана 41. ставка 1. тачке 4. Закона о прекограничном промету и трговини дивљим врстама. Наведени је, као возач путничког возила аустријских регистарских ознака, приликом уласка у царинско подручје Европске Уније пропустио поднијети царинску декларацију за робу за коју су прописане забране уноса.

Прегледом возила у пртљажнику је пронађена сирова кожа с главом мрког медвједа, која представља примјерак заштићене врсте. За почињени прекршај изречена је новчана казна у износу од 1.500 евра (2.933 КМ), а предметна роба је одузета.

Шверцовали 5 килограма марихуане, осуђени на 15 година затвора

Царинска управа Хрватске подсјећа путнике на строге прописе који се односе на унос и извоз заштићених биљних и животињских врста.

