Преминуо младић (21) који је повријеђен у стравичном пожару

Василије М. (21), младић који је тешко повријеђен у пожару који је јуче рано ујутру избио у Младеновцу, преминуо је јутрос у болници у Београду упркос надљудским напорима љекара да му спасу живот, сазнаје "Телеграф.рс".

Подсјећамо, ватрена стихија захватила је породичну кућу у Младеновцу јуче око 5 часова ујутру. Ватрогасне екипе су брзо изашле на терен и успјеле да локализују пожар, али је младић том приликом задобио критичне повреде.

Он је хитно транспортован у Београд, гдје су се љекари од тренутка пријема борили за његов живот. Нажалост, усљед тежине повреда, Василије је подлегао ранама јутрос, нешто више од 24 сата након инцидента.

Истрага у току

О цијелом случају одмах је обавијештено надлежно тужилаштво које је наложило детаљну истрагу.

На лицу мјеста су извршене истражне радње како би се утврдило да ли је до трагедије дошло усљед квара на инсталацијама или неког другог фактора.

Овај трагични догађај потресао је становнике Младеновца, који се данас опраштају од прерано угашеног младог живота, преноси Телеграф.рс.