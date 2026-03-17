Logo
Large banner

Преминуо младић (21) који је повријеђен у стравичном пожару

Аутор:

АТВ

17.03.2026

10:12

Коментари:

0
Фото: Pexels

Василије М. (21), младић који је тешко повријеђен у пожару који је јуче рано ујутру избио у Младеновцу, преминуо је јутрос у болници у Београду упркос надљудским напорима љекара да му спасу живот, сазнаје "Телеграф.рс".

Подсјећамо, ватрена стихија захватила је породичну кућу у Младеновцу јуче око 5 часова ујутру. Ватрогасне екипе су брзо изашле на терен и успјеле да локализују пожар, али је младић том приликом задобио критичне повреде.

Шверц марихуана

Хроника

Шверцовали 5 килограма марихуане, осуђени на 15 година затвора

Он је хитно транспортован у Београд, гдје су се љекари од тренутка пријема борили за његов живот. Нажалост, усљед тежине повреда, Василије је подлегао ранама јутрос, нешто више од 24 сата након инцидента.

Истрага у току

О цијелом случају одмах је обавијештено надлежно тужилаштво које је наложило детаљну истрагу.

Ронилац

Свијет

Откривен подводни град нестао прије 500 година

На лицу мјеста су извршене истражне радње како би се утврдило да ли је до трагедије дошло усљед квара на инсталацијама или неког другог фактора.

Овај трагични догађај потресао је становнике Младеновца, који се данас опраштају од прерано угашеног младог живота, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

преминуо младић

Mladenovac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Весна Змијанац се повлачи са сцене

Сцена

Весна Змијанац се повлачи са сцене

2 ч

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Нећу дозволити пљачку и увлачење земље у рат

3 ч

0
Ухапшен Требињац због пребијања суграђанина

Хроника

Ухапшен Требињац због пребијања суграђанина

3 ч

0
Козара-снијег

Друштво

Зима се вратила: Пао снијег у Српској

3 ч

0

Више из рубрике

Аутом покосио пјешака, љекари му се боре за живот

Хроника

Аутом покосио пјешака, љекари му се боре за живот

2 ч

0
Шверц марихуана

Хроника

Шверцовали 5 килограма марихуане, осуђени на 15 година затвора

2 ч

0
Ухапшен Требињац због пребијања суграђанина

Хроника

Ухапшен Требињац због пребијања суграђанина

3 ч

0
Ухапшен осумњичени за звјерско убиство

Хроника

Ухапшен осумњичени за звјерско убиство

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

58

Тужилаштво о трагедији у Бијељини: Сумња се на убиство и самоубиство

12

54

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

12

53

Преминула Љепосава Савановић (101), мајка два погинула борца ВРС

12

53

Потребна су вам само три састојка: Овај јутарњи напитак регулише пробаву

12

43

Хапшења у Хрватској због дроге и прања новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner