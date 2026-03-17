Зима се вратила: Пао снијег у Српској

Аутор:

АТВ

17.03.2026

09:48

Козара-снијег
Фото: АТВ

Јутрос је снијег прекрио планину Козару.

Како се може видјети са фотографија, снијег и даље пада.

Снијег на Козари

У Републици Српској данас се очекује јаче наоблачење са кишом која ће у брдско-планинским предјелима, усљед пада температуре, прећи у сусњежицу и снијег, уз формирање мањег сњежног покривача до краја дана.

Према подацима Хидрометеоролошког завода, јутро је облачно са кишом на сјеверу и западу, док је на југу и истоку и даље суво, а на вишим планинама крајњег запада већ пада снијег.

Највиша дневна температура ваздуха износиће од четири до 11 степени, на југу до 15, док ће у вишим предјелима бити од нула степени Целзијусових, уз додатно захлађење током вечери.

