У Српској рођена 21 беба

17.03.2026

07:49

Фото: Pixabay/marvelmozhko

У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, од којих 10 дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - осам, затим у Бијељини четири, Приједору, Фочи и Добоју по двије, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву по једна беба.

Ако оштетите ауто на лошем асфалту, само један папир вас дијели од исплате штете

У Бањалуци су рођене три дјевојчице и пет дјечака, у Бијељини три дјевојчице и један дјечак, у Приједору дјевојчица и дјечак, Добоју и Фочи по два дјечака, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву по једна дјевојчица.

Порођаја није било у протекла 24 часа у породилиштима у Зворнику и Требињу.

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

