Ушао у кафић и убио двије особе: У току потрага за нападачем

Аутор:АТВ
17.03.2026
07:32
Коментари:0
Двоструко убиство догодило се протекле ноћи у малом граду Раунхајм у Њемачкој. Полиција је на лицу мјеста, а околне улице су блокиране. Нападач је у бјекству.
Према ријечима полиције, пуцњи су испаљени у кафићу. Подручје око кафића је опкољено, а у току је велика операција потраге за нападачем. Саобраћај око кафића је преусмјерен.
"Према првим налазима, наоружана особа је ушла у кафић око 3:45 ујутру и пуцала у двије особе. Обје особе су подлегле повредама на лицу мјеста", објаснио је Кристоф Шмит, из полицијске станице Јужног Хесена, преноси Билд.
Починилац је потом побјегао. Полиција истражује двоструко убиство. Још увијек се нису огласили о мотиву или позадини злочина. Такође је непознато да ли је пронађено оружје којим су почињена убиства.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
