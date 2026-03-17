Временски преокрет у Српској: Стиже јако захлађење, киша прелази у снијег

17.03.2026
07:28
У Републици Српској данас се очекује јаче наоблачење са кишом која ће у брдско-планинским предјелима, усљед пада температуре, прећи у сусњежицу и снијег, уз формирање мањег сњежног покривача до краја дана.
Према подацима Хидрометеоролошког завода, јутро је облачно са кишом на сјеверу и западу, док је на југу и истоку и даље суво, а на вишим планинама крајњег запада већ пада снијег.
Највиша дневна температура ваздуха износиће од четири до 11 степени, на југу до 15, док ће у вишим предјелима бити од нула степени Целзијусових, уз додатно захлађење током вечери.
У 7.00 часова најтоплије је било у Требињу гдје је измјерено 10 степени, слиједи Билећа са осам, те Приједор са седам степени. У Бањалуци, Бијељини, Гацку, Новом Граду, Рибнику, Српцу и Фочи измјерено је шест степени.
У Добоју, Мркоњић Граду и Рудом јутарња температура износила је пет степени, у Вишеграду четири, док су три степена измјерена у Сребреници, Дринићу и Калиновику. Најхладније је у Зворнику, Кнежеву и Сокоцу гдје су измјерена два степена, док је на Хан Пијеску забиљежена нула степени.
Највише падавина у протекла 24 часа забиљежено је у Новом Граду, скоро седам литара по метру квадратном, те у Приједору непуна три литра.
Метеоролози најављују да ће киша у првом дијелу дана бити слаба и углавном на сјеверу, док ће од средине дана падавине јачати и захватити већину предјела. Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјевероисточног смјера, са локално јаким ударима.
У Бањалуци ће бити облачно и хладније са кишом, која ће у вишим предјелима око града до вечери прећи у сусњежицу и снијег. Максимална дневна температура у највећем граду Српске износиће око осам степени Целзијусових.
