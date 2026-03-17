Савић за АТВ: Гориво у БиХ и даље јефтиније него у региону

17.03.2026
08:21
Предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић, истакао је гостујући у АТВ јутру да је актуелна уредба о маржама била недоречена, што је довело до казни за дистрибутере, али да нова правила која ступају на снагу 21. марта коначно рјешавају тај проблем.
Према Савићевим ријечима, највећи проблем за дистрибутере био је нејасан начин формирања цијена унутар ограничене маржи од 25 пфенига у малопродаји.
"Имали смо ситуације гдје су дистрибутери продали 200-300 литара горива по цијени која по инспекцијском тумачењу није била исправна. Тиме су остварили противправну корист од неких 100 КМ, а кажњени су са 15.000 КМ. Поједини су кажњени јер су цијене формирали на основу просјека из претходног периода, што уредба није прецизно дефинисала. Нова уредба, која ступа на снагу 21. марта, исправила је те недостатке", нагласио је Савић.
Коментаришући иницијативе за укидање акциза на гориво, Савић истиче да су Србија и Хрватска већ повукле одређене потезе, али да је гориво у БиХ и даље јефтиније него у региону.
"Потрошачи би укидањем акциза сигурно били задовољни јер би добили тренутно нижу цијену. С друге стране, држава се тиме одриче значајних прихода и остаје питање како ће то намирити. Што се тиче дистрибутера, ми смо ту само „проточни бојлер“: купимо, платимо и продамо крајњем купцу. Ми ћемо продавати без акциза ако се тако одлучи, али је питање да ли ће то дугорочно задржати тренутни ниво потражње", објашњава Савић.
Савић је упозорио да дешавања на свјетском тржишту утичу на коначну цијену на бензинским пумпама.
"У посљедњих пар година, дешавања на свјетском тржишту утичу на чак 90 одсто цијене горива. Преосталих 10 одсто су рафинеријска маржа и курс долара. Када имате затворене мореузе и сукобе, домаће тржиште једноставно мора да прати те трендове ", закључио је Савић.
