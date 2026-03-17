Logo
Large banner

На кућном прагу човјека усмртио чекићем: Комшије у страху

Аутор:

АТВ

17.03.2026

08:13

Коментари:

0
На кућном прагу човјека усмртио чекићем: Комшије у страху
Фото: Танјуг

Стравичан злочин догодио се јуче у насељу Авенија липа у Чачку, када је, за сада непознати починилац, брутално одузео живот Неши Кустудићу (58) у његовом породичном дому.

Како Телеграф.рс сазнаје, призор који је затечен у стану био је језив.

Убица упао у стан и потегао оруђе

Према првим и потврђеним информацијама са терена, нападач је ушао у стан жртве под још увијек неразјашњеним околностима. Без милости, несрећном човјеку нанио је три смртоносна ударца чекићем директно у главу.

Кустудић није имао шансе да се одбрани, а нападач је одмах након свирепог чина побјегао са лица мјеста, остављајући жртву у локви крви.

Комшије у шоку и страху

Становници насеља Авенија липа су занијемели пред овим сазнањем. За убијеног Нешу имају само ријечи хвале, те нико не може ни да наслути шта би могао бити мотив овако свирепог убиства.

"Чули смо да се нешто догодило, али нисмо могли ни да сањамо да је у питању таква бруталност. Нешо је био миран човјек, у шоку смо да је неко могао да му пресуди чекићем", каже један од станара зграде за поменути портал.

МУП се још увијек не оглашава

Иако су полицијске екипе и форензичари одмах изашли на терен и обавили увиђај, званичног саопштења Министарства унутрашњих послова још увијек нема. Идентитет убице и даље је непознат, а полиција интензивно трага за осумњиченим.

Подсјетимо, истрага је у току, а провјеравају се и снимци са надзорних камера из околних објеката како би се реконструисало кретање нападача.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Čačak

Убиство

čekić

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Савић за АТВ: Гориво у БиХ и даље јефтиније него у региону

08

15

Крај приватности на Инстаграму: Шта се дешава?

08

13

На кућном прагу човјека усмртио чекићем: Комшије у страху

08

05

Туга у свијету глуме: Преминуо Мет Кларк

07

54

Трамп: Без напада на Иран би избио нуклеарни конфликт и трећи свјетски рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner