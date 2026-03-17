На кућном прагу човјека усмртио чекићем: Комшије у страху

Аутор: АТВ
17.03.2026
08:13
Коментари:0
Стравичан злочин догодио се јуче у насељу Авенија липа у Чачку, када је, за сада непознати починилац, брутално одузео живот Неши Кустудићу (58) у његовом породичном дому.
Како Телеграф.рс сазнаје, призор који је затечен у стану био је језив.
Према првим и потврђеним информацијама са терена, нападач је ушао у стан жртве под још увијек неразјашњеним околностима. Без милости, несрећном човјеку нанио је три смртоносна ударца чекићем директно у главу.
Кустудић није имао шансе да се одбрани, а нападач је одмах након свирепог чина побјегао са лица мјеста, остављајући жртву у локви крви.
Становници насеља Авенија липа су занијемели пред овим сазнањем. За убијеног Нешу имају само ријечи хвале, те нико не може ни да наслути шта би могао бити мотив овако свирепог убиства.
"Чули смо да се нешто догодило, али нисмо могли ни да сањамо да је у питању таква бруталност. Нешо је био миран човјек, у шоку смо да је неко могао да му пресуди чекићем", каже један од станара зграде за поменути портал.
Иако су полицијске екипе и форензичари одмах изашли на терен и обавили увиђај, званичног саопштења Министарства унутрашњих послова још увијек нема. Идентитет убице и даље је непознат, а полиција интензивно трага за осумњиченим.
Подсјетимо, истрага је у току, а провјеравају се и снимци са надзорних камера из околних објеката како би се реконструисало кретање нападача.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
39 мин0
Сцена
45 мин0
Здравље
46 мин0
Свијет
51 мин0
Хроника
18 ч0
Хроника
18 ч0
Хроника
18 ч1
Хроника
18 ч0
Најновије
Најчитаније
08
21
08
15
08
13
08
05
07
54
Тренутно на програму