Весна Змијанац се повлачи са сцене

Аутор:АТВ
17.03.2026
10:02
Пјевачица Весна Змијанац одлучила је да се на одређено вријеме потпуно повуче из јавног живота и медија.
Музичка звијезда је отворила душу и открила да напушта Београд како би се посветила искључиво себи и свом тијелу.
Иако је умирила фанове рекавши да је њено тренутно здравствено стање добро и “у складу са годинама”, Весна Змијанац је признала да јој је неопходан мир и да мора да предузме одређене кораке.
Главни разлог њеног повлачења је предстојећи велики концерт у београдској Арени, за који јој је потребна озбиљна физичка спрема.
– Мало ми фали кондиције за Арену, мораћемо на висинске припреме на Букуљу. До Арене ме не виђа нико сем патика и тренерки, крај! Морам мало на кондиционе тренинге – поручила је Весна Змијанац у подкасту код Бокија 13, у свом препознатљивом стилу, јасно стављајући до знања да до концерта неће бити присутна на јавној сцени.
Поред најаве о изолацији на својој викендици на Букуљи, пјевачица је искористила прилику да стави тачку и на градске приче о њеном наводном проблему са алкохолом. Она је признала да ужива у чашици вискија када је у кафани, али је оштро демантовала натписе да је алкохоличар.
– Онај ко је алкохоличар тај не прича. Он ћути и пије, а ја која попијем понекад виски у кафани гдје пјевам са мојим другарима, ја то на сва звона – објаснила је пјевачица и додала да они који то пишу не знају како изгледа алкохоличар, истичући да се по њеном његованом лицу у 70. години јасно види права истина, преноси Блиц.
