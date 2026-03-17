Орбан: Нећу дозволити пљачку и увлачење земље у рат

СРНА
17.03.2026
09:55
Мађарска Влада је способна да одбрани Мађарску, и неће дозволити пљачку мађарског новца и нити да је увуку у сукобе, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Без обзира какав трик покушавају да изведу, никада нећу дозволити да вам узму оно што вам припада и на шта имате право. Шта припада Мађарима, остаће мађарско", навео је Орбан у видео-поруци на "Иксу".
Он је рекао да "ни међународни финансијски лобији, ни Брисел, ни Кијев неће моћи да узимају мађарски новац".
Орбан је нагласио да је кључ његове политике спречавање увлачења Мађарске у сукобе.
"Док Европа тетурајући маршира и завлачи се у туђи рат, Мађарска чврсто стоји на својим ногама, неће направити ниједан корак и држаће се подаље од овог рата", додао је мађарски премијер.
