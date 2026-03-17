Трамп: Заузимање Кубе велика част

АТВ

17.03.2026

09:07

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у понедјељак да мисли да ће имати "част заузети Кубу" и да с том острвском државом "може учинити шта год хоће".

"Вјерујем да ћу имати част заузети Кубу. То би било добро. То је велика част", рекао је Трамп током потписивања извршне уредбе у Бијелој кући.

Амерички предсједник седмицама понавља да је Куба на ивици колапса.

"Било да је ослободим, заузмем, мислим да с њом могу учинити шта год желим. Они су тренутно врло ослабљена нација. То је пропала нација. Немају новца, немају нафте, немају ништа", рекао је.

Вашингтон је повећао економски притисак на Кубу, с циљем прекида дотока девиза и нафте на карипско острво.

Притисак се појачао након што су америчке власти у јануару извеле операцију у којој је венецуелански предсједник Николас Мадуро ухапшен у главном граду Каракасу и одведен у САД.

Тим потезом Хавана је остала без једног од најважнијих савезника, који је дуго подржавао острво, посебно кроз снабдијевање нафтом, усред вишедеценијског америчког трговинског ембарга с Кубом. Тренутно се Куба налази у једној од најтежих економских криза од револуције коју је 1959. предводио Фидел Кастро.

