Logo
Large banner

Фицо: Интереси Кијева не могу бити испред интереса чланица ЕУ

Извор:

СРНА

17.03.2026

08:59

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Премијер Словачке Роберт Фицо изјавио је да је током разговора са предсједником Европског савјета Антониом Костом нагласио да ЕУ не може давати предност интересима Кијева у односу на интересе својих чланица, као што су Словачка и Мађарска.

"Нагласио сам предсједнику Европског савјета да институције ЕУ не могу стављати интересе земље која није чланица ЕУ - Украјине, изнад интереса чланица", навео је Фицо на "Иксу".

Полиција Србија

Хроника

Раднике обезбјеђења закључали у контејнер, па опљачкали градилиште

Он је рекао да је главни дио разговора био посвећен обнови рада нафтовода "Дружба".

"Влада Словачке не може прихватити једнострани и штетан потез /украјинског предсједника Владимира/ Зеленског да обустави проток нафте и очекује да институције ЕУ изврше притисак на украјинско руководство да обнови проток руске нафте, на који по уговору имамо право до краја 2027. године", навео је Фицо.

posta paket

Економија

Амазон и Тему добили конкуренцију: Продају готово све

Он је додао да је у разговору са Костом изразио незадовољство што Европска комисија до сада није представила никакве конкретне приједлоге за смањење цијена електричне енергије, упркос захтјевима више премијера и предсједника чланица ЕУ.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

СПЦ: У насиљу 2004. албански екстремисти се посебно обрушили на српске светиње

12

58

Тужилаштво о трагедији у Бијељини: Сумња се на убиство и самоубиство

12

54

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

12

53

Преминула Љепосава Савановић (101), мајка два погинула борца ВРС

12

53

Потребна су вам само три састојка: Овај јутарњи напитак регулише пробаву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner