Фицо: Интереси Кијева не могу бити испред интереса чланица ЕУ

Извор:
СРНА
17.03.2026
08:59
Коментари:0
Премијер Словачке Роберт Фицо изјавио је да је током разговора са предсједником Европског савјета Антониом Костом нагласио да ЕУ не може давати предност интересима Кијева у односу на интересе својих чланица, као што су Словачка и Мађарска.
"Нагласио сам предсједнику Европског савјета да институције ЕУ не могу стављати интересе земље која није чланица ЕУ - Украјине, изнад интереса чланица", навео је Фицо на "Иксу".
Хроника
Он је рекао да је главни дио разговора био посвећен обнови рада нафтовода "Дружба".
"Влада Словачке не може прихватити једнострани и штетан потез /украјинског предсједника Владимира/ Зеленског да обустави проток нафте и очекује да институције ЕУ изврше притисак на украјинско руководство да обнови проток руске нафте, на који по уговору имамо право до краја 2027. године", навео је Фицо.
Економија
Он је додао да је у разговору са Костом изразио незадовољство што Европска комисија до сада није представила никакве конкретне приједлоге за смањење цијена електричне енергије, упркос захтјевима више премијера и предсједника чланица ЕУ.
Најновије
Најчитаније
13
00
12
58
12
54
12
53
12
53
Тренутно на програму