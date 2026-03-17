Амазон и Тему добили конкуренцију: Продају готово све

Аутор:АТВ
17.03.2026
08:42
Кинески гигант е-трговине JD.com у понедјељак је покренуо интернет платформу ЏојБај у Уједињеном Краљевству, Њемачкој, Француској, Холандији, Белгији и Луксембургу, чиме додатно шири пословање изван домаћег тржишта и циља тржишног лидера Амазон.
JD.com жели да интернационализује пословање, а прошле године је договорио куповину њемачког трговца електроником Кекеноми, власника брендова МедиаМаркт и Сатурн, за 2,2 милијарде евра.
Лансирање долази у тренутку када кинески трговци и брендови све више шире пословање у САД и Европи, тражећи нове изворе раста изван оштре конкуренције и слабе потражње потрошача с којом се суочавају на домаћем тржишту.
На интернет страници и у апликацији ЏојБај продаваће се више од 100.000 производа из области технологије, кућних апарата, лепоте, опреме за дом и прехрамбених производа. Платформа ће такође укључивати посебне продавнице брендова попут Л Ореала, Брауна, ДеЛонгија, БРИТА-е и Бодума, а у понуди ће бити и премиум брендови попут Аплеа и Самсунга.
JD.com је поручио да ће цијене бити "конкурентне".
Брза достава купцима у великим градовима биће кључна продајна предност, рекао је Метју Нобс, директор ЏојБај за Уједињено Краљевство. Поруџбине примљене до 11 сати стићи ће истог дана, док ће поруџбине послате пре 23 сата стићи сљедећег дана, пише Ројтерс.
Од самог почетка више од 15 милиона домаћинстава у Европи и Уједињеном Краљевству биће обухваћено могућношћу доставе истог дана. Достава је бесплатна за поруџбине веће од 29 евра, а ЏојБај циља и на кориснике Амазон Примеа претплатом "ЏојПлус" за неограничену бесплатну доставу, која ће у промотивном периоду коштати 3,99 евра.
Нобс није желио да открије колико је JD.com уложио у пројекат, који укључује 60 складишта, више од 49.000 пакетомата, низ логистичких центара широм Европе и сопствену службу за завршну доставу. Компанија је из Кине увезла и део сопствене аутоматизоване складишне технологије, користећи стотине робота за прикупљање робе.
JD.com је 2024. истраживао могућност преузимања британског трговца потрошачком електроником Коурис, али је на крају одустао. Прошле године такође је водио разговоре о куповини Аргоса од трговачког ланца Sainsbury’s, али ни ти преговори нису завршени договором, преноси Б92.
