Марија се играла у дворишту и само нестала: Отац је пронашао послије 42 године

АТВ
17.03.2026
08:31
Прича о Мишел Марији Њутн звучи као сценарио за филм, али је у потпуности стварна.
Дјевојчица која је нестала почетком осамдесетих година прошлог вијека пронађена је жива чак 42 године касније. Највећи шок био је то што она све вријеме није знала да је икада нестала.
Мишел Марија данас има 45 година и цијели живот је провела под другим именом, несвјесна чињенице да се њено име годинама налазило у националној бази нестале дјеце. Истина ју је сустигла тек када јој је полиција покуцала на врата и саопштила ко је заправо.
Све је почело 1983. године, када је њена мајка Дебра Њутн, без знања и сагласности оца, одвела трогодишњу Мишел Марија Њутн и нестала. Отац, Џозеф Њутн, остао је сам и без икаквих информација о судбини дјетета. Покренута је опсежна потрага, али су године пролазиле без икаквог трага, па је случај почетком двехиљадитих званично затворен.
Ипак, прича ту није завршена. Истрага је поново активирана 2016. године, а кључни помак догодио се крајем 2024, када је откривено да жена под лажним идентитетом живи на Флориди. Испоставило се да је ријеч о Дебри Њутн, која је тада приведена.
Недуго потом, полиција је пронашла и Мишел. Сусрет са истином био је потресан. Сазнала је да је као дијете отета и да је цијели живот живјела у заблуди. Касније је признала да јој је требало вријеме да схвати размјере онога што је чула, али и да је пожељела да упозна свог биолошког оца. За Џозефа Њутна, тај тренутак био је остварење сна. Након деценија трагања и неизвјесности, сусрет са кћерком описао је као најсрећнији дан у животу.
Како је могуће да Мишел никада није посумњала у своју прошлост? Као трогодишње дијете, није могла да разумије шта се дешава. Мајка ју је одвела у другу државу и започела нови живот под другим именом, без икаквог контакта с прошлошћу.
Разлози због којих је Дебра одлучила да нестане са дјететом никада нису јавно објелодањени. Породица је инсистирала да ти детаљи остану приватни, а мотиви њеног поступка до данас су остали непознаница. Једно је, међутим, сигурно, послије 42 године, прича о несталој дјевојчици добила је крај какав се ријетко виђа, преноси Курир.
