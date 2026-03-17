Које поврће посадити једно поред другог?

17.03.2026
Садња поврћа упоредо, такође позната као међукултура или поликултура, све је популарнија техника међу баштованима који желе да искористе природне предности биљака. Ова метода не само да максимизира кориштење простора у башти, већ и помаже у побољшању приноса, здравља биљака и смањењу штеточина и болести.
Комбиновањем одређених врста поврћа које се међусобно подржавају, баштовани могу створити симбиотски однос између биљака, гдје се може обезбиједити заштита од штеточина, побољшати тло или чак подстаћи раст сусједне биљке.
Друштво
Савић за АТВ: Гориво у БиХ и даље јефтиније него у региону
С друге стране, садња одређеног поврћа једно поред другог може бити штетна из неколико разлога. Неке биљке могу међусобно инхибирати раст, привући штеточине или повећати подложност болестима.
На примјер, кромпир и парадајз су биљке које припадају истој породици (Соланацеае) и имају сличне потребе за хранљивим материјама. Када су засађене преблизу једна другој, надмећу се за исте хранљиве материје из земље, што може резултирати нижим приносима и слабијим биљкама.
Такође, парадајз и кромпир дијеле подложност истој болести, пепелници. Када се саде преблизу једна другој, ризик од ширења ове болести може се повећати, што може довести до значајних губитака приноса.
У наставку прочитајте које комбинације поврћа су најбоље за вашу башту и како можете искористити природну хармонију за богатију и здравију жетву.
Наука и технологија
Крај приватности на Инстаграму: Шта се дешава?
Шаргарепа и лук су идеални сусједи јер једни друге штите од штеточина. Лук својим мирисом одбија шаргарепину муву, док шаргарепа може помоћи у заштити лука од лукове муве.
Краставци и пасуљ се одлично слажу јер пасуљ обогаћује земљиште азотом, што је благотворно за раст краставаца. Краставци такође пружају природни покривач земље, задржавајући на тај начин влагу.
Ротквице брзо расту и могу се сијати међу зеленом салатом. Њихови различити коријенски системи се не такмиче за хранљиве материје, а ротквице могу помоћи да се отпусти тло око зелене салате.
Хроника
На кућном прагу човјека усмртио чекићем: Комшије у страху
Кељ и целер су добар пар јер целер може помоћи у одбијању купусовог мољца, чиме штити кељ. Целер такође побољшава микроклиму око кеља, што подстиче његов раст.
Тиквице и кукуруз су добар пар јер кукуруз даје сенку која помаже да задржи влагу у земљишту, што је корисно за тиквице. Осим тога, тиквице својим великим листовима могу спријечити раст корова.
Добро је садити шаргарепу са грашком, јер обогаћују земљиште азотом, што је корисно за шаргарепу. Такође, грашак може да дјелује као живи малч, задржавајући влагу у земљишту око шаргарепе.
Култура
Туга у свијету глуме: Преминуо Мет Кларк
Кромпир и грашак су такође добар пар јер грашак обогаћује земљиште азотом, што је од користи кромпиру, док кромпир својим коријеном помаже у прозрачивању земље.
Бијели лук има природна својства да одбија штеточине, укључујући биљне ваши паукове гриње и друге инсекте који могу да нападну парадајз. Поред тога, може помоћи у смањењу ризика од болести као што су водене богиње.
Као и бијели лук, и лук је добар комшија парадајзу јер помаже у одбијању разних штеточина. Његов оштар мирис може да одбије инсекте, а парадајз и лук немају сличне структуре корена, па се не такмиче за хранљиве материје.
Свијет
Трамп: Без напада на Иран би избио нуклеарни конфликт и трећи свјетски рат
Шаргарепа и парадајз могу бити добар пар јер се њихове структуре коријена налазе на различитим дубинама у земљишту, што смањује конкуренцију за хранљиве материје. Поред тога, шаргарепа може помоћи у прозрачивању тла око коријена парадајза.
Пасуљ обогаћује земљиште азотом, што је корисно за раст парадајза. Парадајз, заузврат, може пружити пасуљ заштиту од прекомјерне сунчеве свјетлости, посебно током врелих љетних мјесеци.
Зелена салата брзо расте и може се садити између редова парадајза. Низак је, тако да се не такмичи са парадајзом за свјетлост, а његово присуство може помоћи у задржавању влаге у земљишту.
Свијет
Марија се играла у дворишту и само нестала: Отац је пронашао послије 42 године
Шаргарепа и паприка могу бити добар пар јер шаргарепе имају дубок корјенов систем, док паприке имају плиће, па се не такмиче за исте хранљиве материје у земљишту. Такође, шаргарепа може помоћи у прозрачивању земље око коријена паприке.
Лук може помоћи у заштити паприке од разних штеточина, посебно биљних ваши. Његов јак мирис одбија многе инсекте који би могли да нападну паприку, а не такмичи се са паприком за хранљиве материје.
Паприка и парадајз припадају истој породици (Соланацеае) и имају сличне услове раста, као што су потреба за сунчевом свјетлошћу и топлотом. Међутим, треба водити рачуна о плодореду због могућих болести зглобова, попут пепелнице.
Свијет
Смртоносна бактерија коси студенте: Хиљаде младих у реду чека лијек
Спанаћ брзо расте и може се садити између редова паприке. Његови ниски листови помажу у задржавању влаге у земљишту и спречавају раст корова, што је корисно за паприку.
Пасуљ обогаћује земљиште азотом, што је корисно за паприке. Такође, пасуљ може дјеловати као природни малч и тако помоћи у задржавању влаге у земљишту.
Першун и шаргарепа су одлична комбинација јер обоје воле сунце и растресито тло. Першун такође може помоћи у одвраћању шаргарепиних мува.
Парадајз и першун се добро слажу, јер першун може поможи у заштити парадајза од одређених штеточина као што су биљне ваши.
Друштво
У Српској рођена 21 беба
Зелена салата и першун су добра комбинација јер першун пружа лагану хладовину која може заштитити зелену салату од превише сунца, а оба имају сличне потребе за водом.
Лук је још једна добра комбинација са першуном јер ова два преферирају сличне услове земљишта. Поред тога, лук може помоћи у одбацивању одређених штеточина које нападају першун.
Ротквице брзо расту и могу помоћи у спречавању корова, а такође помажу у прозрачивању тла, преноси Крстарица.
