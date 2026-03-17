Logo
Large banner

Које поврће посадити једно поред другог?

Аутор:

АТВ

17.03.2026

08:34

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Садња поврћа упоредо, такође позната као међукултура или поликултура, све је популарнија техника међу баштованима који желе да искористе природне предности биљака. Ова метода не само да максимизира кориштење простора у башти, већ и помаже у побољшању приноса, здравља биљака и смањењу штеточина и болести.

Комбиновањем одређених врста поврћа које се међусобно подржавају, баштовани могу створити симбиотски однос између биљака, гдје се може обезбиједити заштита од штеточина, побољшати тло или чак подстаћи раст сусједне биљке.

Ђорђе Савић

Друштво

Савић за АТВ: Гориво у БиХ и даље јефтиније него у региону

С друге стране, садња одређеног поврћа једно поред другог може бити штетна из неколико разлога. Неке биљке могу међусобно инхибирати раст, привући штеточине или повећати подложност болестима.

На примјер, кромпир и парадајз су биљке које припадају истој породици (Соланацеае) и имају сличне потребе за хранљивим материјама. Када су засађене преблизу једна другој, надмећу се за исте хранљиве материје из земље, што може резултирати нижим приносима и слабијим биљкама.

Такође, парадајз и кромпир дијеле подложност истој болести, пепелници. Када се саде преблизу једна другој, ризик од ширења ове болести може се повећати, што може довести до значајних губитака приноса.

У наставку прочитајте које комбинације поврћа су најбоље за вашу башту и како можете искористити природну хармонију за богатију и здравију жетву.

Instagram

Наука и технологија

Крај приватности на Инстаграму: Шта се дешава?

Шаргарепа и лук

Шаргарепа и лук су идеални сусједи јер једни друге штите од штеточина. Лук својим мирисом одбија шаргарепину муву, док шаргарепа може помоћи у заштити лука од лукове муве.

Краставци и пасуљ

Краставци и пасуљ се одлично слажу јер пасуљ обогаћује земљиште азотом, што је благотворно за раст краставаца. Краставци такође пружају природни покривач земље, задржавајући на тај начин влагу.

Салата и ротквице

Ротквице брзо расту и могу се сијати међу зеленом салатом. Њихови различити коријенски системи се не такмиче за хранљиве материје, а ротквице могу помоћи да се отпусти тло око зелене салате.

Полиција Србија

Хроника

На кућном прагу човјека усмртио чекићем: Комшије у страху

Кељ и целер

Кељ и целер су добар пар јер целер може помоћи у одбијању купусовог мољца, чиме штити кељ. Целер такође побољшава микроклиму око кеља, што подстиче његов раст.

Тиквице и кукуруз

Тиквице и кукуруз су добар пар јер кукуруз даје сенку која помаже да задржи влагу у земљишту, што је корисно за тиквице. Осим тога, тиквице својим великим листовима могу спријечити раст корова.

Шта посадити поред грашка?

Шаргарепа

Добро је садити шаргарепу са грашком, јер обогаћују земљиште азотом, што је корисно за шаргарепу. Такође, грашак може да дјелује као живи малч, задржавајући влагу у земљишту око шаргарепе.

crna ruza in memoriam smrt

Култура

Туга у свијету глуме: Преминуо Мет Кларк

Кромпир

Кромпир и грашак су такође добар пар јер грашак обогаћује земљиште азотом, што је од користи кромпиру, док кромпир својим коријеном помаже у прозрачивању земље.

Шта посадити поред парадајза?

Бијели лук

Бијели лук има природна својства да одбија штеточине, укључујући биљне ваши паукове гриње и друге инсекте који могу да нападну парадајз. Поред тога, може помоћи у смањењу ризика од болести као што су водене богиње.

Лук

Као и бијели лук, и лук је добар комшија парадајзу јер помаже у одбијању разних штеточина. Његов оштар мирис може да одбије инсекте, а парадајз и лук немају сличне структуре корена, па се не такмиче за хранљиве материје.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Без напада на Иран би избио нуклеарни конфликт и трећи свјетски рат

Шаргарепа

Шаргарепа и парадајз могу бити добар пар јер се њихове структуре коријена налазе на различитим дубинама у земљишту, што смањује конкуренцију за хранљиве материје. Поред тога, шаргарепа може помоћи у прозрачивању тла око коријена парадајза.

Пасуљ

Пасуљ обогаћује земљиште азотом, што је корисно за раст парадајза. Парадајз, заузврат, може пружити пасуљ заштиту од прекомјерне сунчеве свјетлости, посебно током врелих љетних мјесеци.

Салата

Зелена салата брзо расте и може се садити између редова парадајза. Низак је, тако да се не такмичи са парадајзом за свјетлост, а његово присуство може помоћи у задржавању влаге у земљишту.

Дјевојчица

Свијет

Марија се играла у дворишту и само нестала: Отац је пронашао послије 42 године

Шта посадити са паприка?

Шаргарепа

Шаргарепа и паприка могу бити добар пар јер шаргарепе имају дубок корјенов систем, док паприке имају плиће, па се не такмиче за исте хранљиве материје у земљишту. Такође, шаргарепа може помоћи у прозрачивању земље око коријена паприке.

Лук

Лук може помоћи у заштити паприке од разних штеточина, посебно биљних ваши. Његов јак мирис одбија многе инсекте који би могли да нападну паприку, а не такмичи се са паприком за хранљиве материје.

Парадајз

Паприка и парадајз припадају истој породици (Соланацеае) и имају сличне услове раста, као што су потреба за сунчевом свјетлошћу и топлотом. Међутим, треба водити рачуна о плодореду због могућих болести зглобова, попут пепелнице.

илу-болница-10032026

Свијет

Смртоносна бактерија коси студенте: Хиљаде младих у реду чека лијек

Спанаћ

Спанаћ брзо расте и може се садити између редова паприке. Његови ниски листови помажу у задржавању влаге у земљишту и спречавају раст корова, што је корисно за паприку.

Пасуљ

Пасуљ обогаћује земљиште азотом, што је корисно за паприке. Такође, пасуљ може дјеловати као природни малч и тако помоћи у задржавању влаге у земљишту.

Шта посадити поред першуна?

Шаргарепа

Першун и шаргарепа су одлична комбинација јер обоје воле сунце и растресито тло. Першун такође може помоћи у одвраћању шаргарепиних мува.

Парадајз

Парадајз и першун се добро слажу, јер першун може поможи у заштити парадајза од одређених штеточина као што су биљне ваши.

илу-беба-24022026

Друштво

У Српској рођена 21 беба

Салата

Зелена салата и першун су добра комбинација јер першун пружа лагану хладовину која може заштитити зелену салату од превише сунца, а оба имају сличне потребе за водом.

Лук

Лук је још једна добра комбинација са першуном јер ова два преферирају сличне услове земљишта. Поред тога, лук може помоћи у одбацивању одређених штеточина које нападају першун.

Ротквице

Ротквице брзо расту и могу помоћи у спречавању корова, а такође помажу у прозрачивању тла, преноси Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

bašta

povrće

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аутомобил Волво

Ауто-мото

Ако оштетите ауто на лошем асфалту, само један папир вас дијели од исплате штете

5 ч

0
Дарко и Драган Лазић

Сцена

Дарко Лазић и његов брат су имали велике планове: Трагедија их је заувијек спријечила

5 ч

0
Operacija, operaciona sala

Здравље

Медицински феномен: Баки извадили тумор тежак као просјечно дијете

5 ч

0
Ушао у кафић и убио двије особе: У току потрага за нападачем

Свијет

Ушао у кафић и убио двије особе: У току потрага за нападачем

5 ч

0

Више из рубрике

Храна

Савјети

Колико нам је протеина потребно дневно?

18 ч

0
Колачи Торта

Савјети

Ендокринолог открива најбоље ријешење за поподневни умор и губитак енергије

20 ч

0
Биљке и воћке које најбоље успијевају када се посаде у марту

Савјети

Биљке и воћке које најбоље успијевају када се посаде у марту

22 ч

0
Очистите пеглу помоћу средства које сигурно имате у кући

Савјети

Очистите пеглу помоћу средства које сигурно имате у кући

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

54

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

12

53

Преминула Љепосава Савановић (101), мајка два погинула борца ВРС

12

53

Потребна су вам само три састојка: Овај јутарњи напитак регулише пробаву

12

43

Хапшења у Хрватској због дроге и прања новца

12

40

Показала све: Испливао садржај Онли Фенса Мирјане Пајковић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner