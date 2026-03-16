Ендокринолог открива најбоље ријешење за поподневни умор и губитак енергије

16.03.2026
Већина нас се суочава са оним непријатним дијелом дана који бисмо радије прескочили - поподневним падом енергије.
Можда се то деси убрзо послије ручка, када сте сити и ваша јутарња кафа је одавно престала. Или вас можда погоди на крају радног дана, када пребродити посљедњих неколико сати изгледа као немогућ задатак. Многи посежу за још једном шољом кафе, чоколадном плочом или газираним пићем, али ове промјене енергије су директно повезане са нивоом шећера у крви.
Чак и ако немате дијабетес, одржавање стабилног нивоа шећера у крви је изузетно важно, каже др Еирини Ескандер, ендокринолог у медицинском центру Седарс-Синај. „Одржавање стабилног нивоа шећера у крви је кључно за општу равнотежу. Високи нивои могу изазвати главобоље и умор, а често их прати нагли пад који изазива палпитације, нервозу и раздражљивост“, каже она за Параде. Ако вам ово звучи познато, постоји напитак који вам може помоћи да окончате поподневни пад енергије.
Према ријечима др Ескандера, постоји неколико разлога зашто особа без дијабетеса може осјетити изненадни умор поподне, и сви они имају везе са ручком. Он објашњава да оброк богат угљеним хидратима може изазвати накнадни пад шећера у крви. „Након таквог ручка, тијело ослобађа велику количину инсулина као одговор на оброк, а понекад претерано реагује“, објашњава он. „Ово узрокује пад шећера у крви око сат до два након јела.“
Обилан ручак, који је често такође богат угљеним хидратима, може имати сличан ефекат. „Понекад се умор јавља након обилног оброка јер се проток крви преусмјерава у цријева, а не у мозак, што узрокује поподневну 'блокаду'“, објашњава др Ескандер.
Оно што пијете уз ручак може или погоршати или спречити пад шећера у крви. Научна студија која је испитивала реакције шећера у крви на пића са различитим садржајем шећера открила је да заслађена пића - попут газираних пића, воћних сокова и спортских напитака - доводе до скока шећера у крви од 72% у року од 30 минута.
Студија из прошле, 2025. године, открила је да газирано пиће уз оброк изазива брзи скок шећера у крви, након чега слиједи нагли пад 120 минута касније.
Једно пиће које нема овај ефекат је зелени чај. Др Ескандер каже да зелени чај заправо може помоћи у спречавању скокова шећера у крви, захваљујући активном једињењу EGCG, које помаже у спријечавању скокова нивоа инсулина.
У анализи 27 студија које су обухватиле 2.194 особе, истраживачи су открили да пијење зеленог чаја значајно смањује ниво глукозе у крви на наташте. Када су почетни нивои глукозе нижи и стабилнији, мања је вјероватноћа значајног пада шећера у крви након оброка.
Зелени чај има благотворне ефекте без обзира да ли га пијете ујутру или поподне уз ручак. Наравно, важно је имати на уму како кофеин у зеленом чају може утицати на вас, јер конзумирање кофеина прекасно током дана може пореметити сан.
Иако зелени чај може помоћи, др Ескандер наглашава да је најважније јести уравнотежене оброке богате хранљивим материјама. „Избјегавање оброка који су искључиво засновани на угљеним хидратима и богати шећером помаже у уравнотежењу инсулина који производи панкреас и смањује те изненадне скокове и падове“, напомиње она.
Ако једете нешто богато угљеним хидратима, она препоручује да то упарите са храном богатом протеинима, влакнима и здравим мастима, што ће помоћи у ублажавању скокова шећера у крви. „Редовни оброци богати протеинима и влакнима такође помажу у одржавању стабилног нивоа глукозе током цијелог дана“, додаје она.
Када замијените газирана пића зеленим чајем за ручак, вјероватно ћете примјетити да вам енергија и расположење остају стабилни током цијелог поподнева. То је моћ уравнотеженог шећера у крви.
