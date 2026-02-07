Logo
Чајеви који природно снижавају ниво шећера у крви

Čaj, cvijeće
Фото: Pexels / Mareefe

Одређене врсте незаслађеног чаја, захваљујући својим антиоксидативним својствима, могу допринети природном снижавању нивоа шећера у крви.

Из тог разлога се често препоручују људима који пате од дијабетеса или имају повећан ризик од његовог развоја. У наставку представљамо преглед чајева чије дејство потврђују научна истраживања.

Зелени чај, који чини 38 процената тржишта чаја у великим и средњим продавницама, богат је катехинима. Према студији објављеној 2023. године у часопису Nutrition Research, ова једињења побољшавају осјетљивост на инсулин и олакшавају транспорт глукозе у ћелије, што све доприноси снижавању нивоа шећера у крви.

Као и зелени чај, црни чај такође садржи катехине. Чај од хибискуса, који се прави од сушених латица, познат је по својим антиинфламаторним својствима и такође побољшава осјетљивост на инсулин, према студији из 2011. године објављеној у часопису Journal of Medicinal Food. Студија из 2015. године објављена у часопису Journal of Diabetes Research открила је да пијење чаја од цимета такође може помоћи у снижавању нивоа шећера у крви.

Студија објављена 2019. године у часопису Nutrients показала је да чај од куркуме, поред снижавања шећера, доприноси и смањењу нивоа масти у крви.

Посебна погодност за дијабетичаре

Ефекти ових чајева могу бити посебно корисни за особе са дијабетесом. Студија објављена 2013. године у часопису „Diabetes & Metabolism Journal“ открила је да конзумирање зеленог чаја може смањити ризик од развоја дијабетеса типа 2. Црни чај има сличан ефекат, према студији из 2017. године објављеној у часопису „Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition“.

Још једна студија, објављена 2018. године у часопису Phytotherapy Research, открила је да чај од матичњака може помоћи у снижавању нивоа одређеног молекула карактеристичног за људе са дијабетесом типа 2. Коначно, према студији објављеној у октобру 2025. године у Clinical and Experimental Dental Research, антиоксиданти у чају од ђумбира не само да помажу у снижавању шећера у крви, већ могу дјеловати и на снижавање нивоа истог молекула.

