Бесплатним прегледима откривени забрињавајући резултати

Удружење дијабетичара "Диабета" из Бијељине саопштило је да су за два мјесеца акција превентивних прегледа откривени забрињавајући резултати када је ријеч о нивоу шећера у крви и крвном притиску.
Предсједник Удружења Сандра Милошевић рекла је да су прегледана 172 лица и да су је код 28 одсто повишена вриједност шећера у крви, што је резултат неправилне исхране и смањене физичке активности.
Она је додала да је 26 одсто имало повишен крвни притисак, док је проблем са сензибилитетом крвних судова стопала установљен код 11 одсто, саопштено је из Удружења.
Милошевићева је навела да су до забрињавајућих резултата дошли бесплатним здравственим скринингом у заједници, наводећи да многи од прегледаних нису знали да имају здравствени ризик.
Она је додала да све ово потврђује потребу за континуираном едукацијом и превенцијом у сарадњи са јавним установама и локалном заједницом, како би се на вријеме спријечиле озбиљне здравствене компликације.
