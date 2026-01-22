Logo
Посланици ПД ПС БиХ усвојили приједлог да се опорезују игре на срећу

Извор:

СРНА

22.01.2026

19:29

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је Приједлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вриједност БиХ, којим би се игре на срећу уврстиле у систем индиректног опорезивања ради опорезивања активности чији је утицај друштвено негативан.

"За" је гласало 27 посланика, док су по четири била против и суздржана.

У првом читању усвојен је Приједлог закона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, које се односе на повећање плата војном особљу Оружаних снага, посебно на категорију војника и подофицира који имају најнижи коефицијент и полицијским службеницима свих полицијских агенција на нивоу БиХ.

Дом је усвојио извјештаје о финансијској ревизији институција БиХ за 2024. годину, годишњи ревизорски извјештај о главним налазима и препорукама за 2024. годину, као и извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2024. годину.

Представнички дом именовао је Алена Халепа за директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције.

Усвојен је и Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање члана Централне изборне комисије из реда осталих.

Посланици су дали сагласност и за ратификацију три међународна споразума чији потписник је БиХ.

Закључујући данашњу сједницу предсједавајући Представничког дома Маринко Чавара рекао је да ће наредна сједница овог дома бити одржана 12. фебруара у 11.00 часова.

kockanje

PD PS BiH

