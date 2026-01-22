Посланици ПД ПС БиХ усвојили приједлог да се опорезују игре на срећу

Извор:
СРНА
22.01.2026
19:29
Коментари:0
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је Приједлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вриједност БиХ, којим би се игре на срећу уврстиле у систем индиректног опорезивања ради опорезивања активности чији је утицај друштвено негативан.
"За" је гласало 27 посланика, док су по четири била против и суздржана.
У првом читању усвојен је Приједлог закона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, које се односе на повећање плата војном особљу Оружаних снага, посебно на категорију војника и подофицира који имају најнижи коефицијент и полицијским службеницима свих полицијских агенција на нивоу БиХ.
Дом је усвојио извјештаје о финансијској ревизији институција БиХ за 2024. годину, годишњи ревизорски извјештај о главним налазима и препорукама за 2024. годину, као и извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2024. годину.
Представнички дом именовао је Алена Халепа за директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције.
Усвојен је и Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање члана Централне изборне комисије из реда осталих.
Посланици су дали сагласност и за ратификацију три међународна споразума чији потписник је БиХ.
Закључујући данашњу сједницу предсједавајући Представничког дома Маринко Чавара рекао је да ће наредна сједница овог дома бити одржана 12. фебруара у 11.00 часова.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
56
20
50
20
39
20
36
20
24
Тренутно на програму