Хоће ли будући пензионери с 30 и 35 година стажа бити оштећени измјенама?

Измјене Закона о мировинском и инвалидском осигурању које је предложило Федерално министарство рада и социјалне политике, а потврдила Влада Федерације, требале би се наћи на дневном реду сутрашње сједнице Представничког дома Парламента Федерације БиХ.
Пажњу јавности изазвала је ригорозна измјена члана 81, који се односи на обрачун најниже пензије и примјењиваће се на будуће пензионере.
Из Министарства понављају да је овај члан измијењен на инсистирање Савеза удружења пензионера ФБиХ. Међутим, Мустафа Тракић, члан Управног одбора Савеза пензионера ФБиХ, тврди да никада нису тражили измјене члана 81 на овај начин, већ су упозоравали да исту пензију не може имати особа са 15 и особа са 35 година стажа, пише „Фактор“.
Измјенама члана 81 најнижа пензија за све будуће пензионере обрачунаваће се на основу просјечне пензије из претходне године.
Примјера ради, у измјенама стоји да за 30 година пензијског стажа и више, а мање од 35 година, пензија не може бити нижа од 75 одсто просјечне пензије из децембра претходне године.
Ако узмемо у обзир да ће се у фебруару пензије повећати за 11,6 одсто, па ће самим тим и просјечна пензија порасти са 651 КМ на 725 КМ, тада ће 75 одсто од 725 КМ износити 543 КМ.
Најнижа пензија, која сада износи 599 КМ, након повећања од 11,6 одсто износиће око 668 КМ.
У измјенама се наводи и да за 35 година стажа, а мање од 40 година, пензија не може бити нижа од 85 одсто просјечне пензије из претходне године. Када се израчуна 85 одсто од 725 КМ, добија се износ од 616 КМ, што значи да ће и та пензија бити нижа од најниже.
У више наврата упозоравано је и на то да ће особе са мање од 20 година стажа и навршених 65 година живота имати пензију која не може бити нижа од 60 одсто просјечне пензије из претходне године у ФБиХ, што након обрачуна са повећањем износи скромних 435 КМ.
Према важећем закону, особе које оду у старосну пензију, примјерице са 15 година стажа и 65 година живота, остварују право на најнижу пензију, која тренутно износи 599 КМ.
Према новим измјенама члана 81 Закона о МИО, за 20 година стажа, а мање од 25 година, пензија не може бити нижа од 65 одсто просјечне пензије из претходне године, што након обрачуна са повећањем износи 471 КМ.
За 25 година стажа, а мање од 30 година, пензија не може бити нижа од 70 одсто просјечне пензије у БиХ из претходне године, што након повећања у фебруару износи 507 КМ.
Како је познато, велики број грађана од завршетка агресије на Босну и Херцеговину до данас ради, али нема стаж сразмјеран годинама рада јер им послодавци нису уплаћивали доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.
Из Федералног министарства рада и социјалне политике држе се аргументације да особа са 40 година живота и 20 година стажа не може имати исту пензију као неко са пуним радним стажом. Међутим, поставља се питање шта је са људима који су, примјерице, имали 12 година стажа, радили за државу, уплаћивали доприносе, а никада неће моћи остварити право на пензију. Та су средства, упозорава се, негдје акумулирана.
Такође се поставља питање и супружника, гдје су обоје радили, а супруга након смрти супруга преузима његову пензију, иако су средства током година била уплаћивана.
„Морамо имати емпатију када је ријеч о односу према пензионерима. Имам људе којима су се фирме распале након агресије на БиХ. Сматрам да је овај закон потребан, али је донесен прерано. Ми нисмо рашчистили те проблеме, не можемо се упоређивати са западним земљама, а појединци себи дају за право да говоре да ли је неко хтио радити или није“, коментарисао је Фахрудин Чолаковић, делегат у Дому народа Парламента ФБиХ.
