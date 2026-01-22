Француска заплијенила танкер из Русије

Извор:
Агенције
22.01.2026
16:44
Коментари:1
Француски предсједник Емануел Макрон саопштио је да је француска морнарица заплијенила танкер са нафтом који је долазио из Русије.
"Француска морнарица се јутрос укрцала на танкер за нафту који је долазио из Русије, под међународним санкцијама и за који се сумња да је пловио под лажном заставом. Операција је спроведена у Средоземном мору", навео је Макрон на платформи Икс.
Nous ne laisserons rien passer.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026
La Marine nationale a arraisonné ce matin un navire pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales et suspecté d'arborer un faux pavillon.
Cette intervention a été effectuée en haute mer, en Méditerranée,… pic.twitter.com/6mHMvGtB94
Макрон је нагласио да је операција изведена уз помоћ неколико савезника, у складу са Конвенцијом УН о праву мора и поручио да неће толерисати никакво кршење закона. Након прегледа докумената, потврђене су сумње у валидност заставе брода.
Марсејски тужилац примио је извјештај, а танкер је под пратњом преусмјерен на сидриште ради даљих провјера. Француски предсједник је описао акцију као дио борбе против тзв. "флоте у сијенци", којом Русија транспортује нафту упркос западним санкцијама.
Руски танкер промијенио заставу: Циљ – заштита од санкција САД
Макрон је рекао да та флота доприноси финансирању рата у Украјини, наводећи да руски транспортни бродови омогућавају приход од десетине милијарди евра, покривајући око 40 одсто руских ратних напора и процијенио да између 600 и 1.000 бродова кружи на овај начин.
Макрон је додао да Француска, заједно са другим западним државама, активно ради на сузбијању ове праксе и осигуравању ефикасности санкција.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
01
18
00
17
55
17
49
17
47
Тренутно на програму