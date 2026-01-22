Logo
Large banner

Француска заплијенила танкер из Русије

Извор:

Агенције

22.01.2026

16:44

Коментари:

1
Заплијењен танкер из Русије
Фото: x / Emmanuel Macron

Француски предсједник Емануел Макрон саопштио је да је француска морнарица заплијенила танкер са нафтом који је долазио из Русије.

"Француска морнарица се јутрос укрцала на танкер за нафту који је долазио из Русије, под међународним санкцијама и за који се сумња да је пловио под лажном заставом. Операција је спроведена у Средоземном мору", навео је Макрон на платформи Икс.

Макрон је нагласио да је операција изведена уз помоћ неколико савезника, у складу са Конвенцијом УН о праву мора и поручио да неће толерисати никакво кршење закона. Након прегледа докумената, потврђене су сумње у валидност заставе брода.

Марсејски тужилац примио је извјештај, а танкер је под пратњом преусмјерен на сидриште ради даљих провјера. Француски предсједник је описао акцију као дио борбе против тзв. "флоте у сијенци", којом Русија транспортује нафту упркос западним санкцијама.

Руски танкер промијенио заставу: Циљ – заштита од санкција САД

Макрон је рекао да та флота доприноси финансирању рата у Украјини, наводећи да руски транспортни бродови омогућавају приход од десетине милијарди евра, покривајући око 40 одсто руских ратних напора и процијенио да између 600 и 1.000 бродова кружи на овај начин.

Макрон је додао да Француска, заједно са другим западним државама, активно ради на сузбијању ове праксе и осигуравању ефикасности санкција.

Подијели:

Тагови:

Русија

Француска

Заплијењен танкер

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Белгија демантовала Бијелу кућу: Нисмо потписали

Свијет

Белгија демантовала Бијелу кућу: Нисмо потписали

1 ч

0
Парис Хилтон снимак

Сцена

"Једна ноћ у Паризу": Парис Хилтон о експлицитном снимку

1 ч

0
OLX prevevara danas upozorenje poruke Viber

Друштво

Нова превара преко OLX: Не отварајте ове Вибер поруке

1 ч

0
Гренланд

Свијет

Трамп: Ако лоши момци почну да пуцају...

1 ч

1

Више из рубрике

Белгија демантовала Бијелу кућу: Нисмо потписали

Свијет

Белгија демантовала Бијелу кућу: Нисмо потписали

1 ч

0
Гренланд

Свијет

Трамп: Ако лоши момци почну да пуцају...

1 ч

1
Захарова: Оптужбе Макрона на рачун Русије покушај да се прикрију сопствене грешке

Свијет

Захарова: Оптужбе Макрона на рачун Русије покушај да се прикрију сопствене грешке

2 ч

0
Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса

Свијет

Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

01

Неуролози упозоравају: 8 симптома које никада не смијете игнорисати

18

00

Шок: Спријечен напад на авион Фридриха Мерца

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner