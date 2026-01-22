Logo
Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

22.01.2026

17:47

Коментари:

2
Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

Државни инспекторат Хрватске је извршио инспекцију на два илегално изграђена објекта на парцелама у власништву пјевача Марка Перковића Томпсона у Чавоглавама, а сада су стигли резултати надзора, пише тпортал.хр.

Грађевине у Чавоглавама, изграђене на седам катастарских парцела, морају бити уклоњене.

"Грађевинска инспекција Државног инспектората обавила је инспекцијски надзор катастарских честица 1315/1, 1315/2, 1312/5, 1315/7, 1315/8, 1315/9 и 1315/10 к.о. Чавоглаве. Инспекцијским надзором утврђене су повреде прописа из области грађења те је покренут правни поступак у којем је донесено рјешење којим се инвеститору налаже да у року од 90 дана од дана пријема рјешења поступи у складу са изреком рјешења, тј. уклони бесправно изграђене грађевине на наведеним парцелама", одговорили су на упит Нове ТВ из инспектората.

Томпсон оштетио Хрватску за милионе

Ово није крај Томсоновим проблемима, те је недавно испливала пресуда Управног суда у Загребу из 2014. године, којом је потврђена одлука Министарства финансија да је Марко Перковић Томпсон дужан да плати 1.164.211,42 куне пореза позната је већ неко вријеме. Сада је Управни суд у Загребу потврдио његова дуговања.

Пресуда, написана на шест страница, показује како су наводни партнери из Њемачке својим свједочењем пред Управним судом покушали да спасу Томпсона плаћања пореза на непријављени приход, који му је одбила Пореска управа, писао је Јутарњи.хр.

Коментари (2)
