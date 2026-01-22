Пензионер злостављао докторку пред супругом, па остао без пензије

Извор:
Због кршења Закона о равноправности полова, суд је 79-годишњем пензионеру изрекао казну од 500 евра и наложио му плаћање 20 евра судских трошкова. Он тврди да није крив.
Због непримјереног понашања у анестезиолошкој амбуланти Забочке болнице, пензионер ће остати без цијелог износа једне пензије и још једне четвртине. Општински суд у Забоку прогласио га је кривим због кршења члана 8, став 3 Закона о равноправности полова, а полиција га је иницијално пријавила.
Сцене непримјереног понашања дешавале су се у јутарњим сатима током ласерске терапије колена. Докторку је почео дирати по кољенима и хватао је за руке, а у једном тренутку јој је љубио руку. Није се зауставио, већ јој је нагло размакнуо радни мантил и коментарисао груди, чиме је повриједио достојанство здравствене раднице.
Суд је изрекао новчану казну од 500 евра и наложио плаћање 20 евра судских трошкова. У судници, осумњичени је негирао кривицу, признајући само да је био на терапији у болници.
"Од докторке сам био удаљен један метар. Сједила је испред мене, а пред крај терапије она је ставила десну руку на моју лијеву ногу, па сам јој рекао да има лијепо офарбане нокте. Нисам јој дирао колена нити руке, а камоли остало за шта ме терете. Послије терапије, медицинска сестра ме је одвела у ходник где ме чекала супруга - бранио се пензионер.
Докторка је у судници описала догађај другачије. Медицинска сестра ју је, каже, упозорила на понашање пацијента.
"Нисам га раније познавала. Дошао је пола сата раније и кренули смо с терапијом. Медицинска сестра му је понудила заштитне наочаре, а он је рекао да му не требају за очи, већ за нешто друго. Када сам почела са ласером, узео ми је руку, коментарисао нокте и физички стискао један нокат да би видио да ли је умјетан. Цијело вријеме је коментарисао мој изглед, да га подсјетим на колегиницу с Хитне. Покушавала сам да водим нормалан разговор, а он се распитивао да ли сам удата и гдје ми је прстен. Изненада ме је питао да ли сам стара и почео да размиче мантил. Одмакла сам се и наставила терапију. Осетила сам се веома непријатно, дала му налаз, а он ме је ухватио за руку и пољубио", испричала је докторка, додајући да ју је током терапије дирао по кољенима и хватао за руке.
Упозоравала га је више пута на његово понашање, као и медицинска сестра, која је на суду потврдила да је 79-годишњак заиста поступао непримјерено током дуже времена.
На крају, суд није повјеровао пензионеру и изрекао му казну, преноси Јутарњи.
