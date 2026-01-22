Запаљено сијено, полиција трага за пироманом

Извор:
АТВ
22.01.2026
09:29
Полиција у Сокоцу трага за особом која је у мјесту Кусаче запалила шупу у којој се налазило сијено.
"Полицијској станици пријављено је да је у ноћи 20/21.01.2026. године у мјесту Кусаче, општина Соколац, избио пожар на помоћном објекту шупа у којем се налазила сложена одређена количина сувог сијена. Извршеним увиђајем од стране полицијских службеника, уз присуство судског вјештака за заштиту од пожара и експлозија, утврђено да је отвореним пламеном наведено сијено запаљено којом приликом је објекат у потпуности изгорио", кажу у ПУ Источно Сарајево.
Срећом, повријеђених особа у овом инциденту није било.
Из Полиције наводе да се, за сада, непозната особа за којом се трага сумњичи за кривично дјело "Изазивање опште опасности“.
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
