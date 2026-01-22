Logo
Запаљено сијено, полиција трага за пироманом

Извор:

АТВ

22.01.2026

09:29

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Полиција у Сокоцу трага за особом која је у мјесту Кусаче запалила шупу у којој се налазило сијено.

"Полицијској станици пријављено је да је у ноћи 20/21.01.2026. године у мјесту Кусаче, општина Соколац, избио пожар на помоћном објекту шупа у којем се налазила сложена одређена количина сувог сијена. Извршеним увиђајем од стране полицијских службеника, уз присуство судског вјештака за заштиту од пожара и експлозија, утврђено да је отвореним пламеном наведено сијено запаљено којом приликом је објекат у потпуности изгорио", кажу у ПУ Источно Сарајево.

Срећом, повријеђених особа у овом инциденту није било.

Из Полиције наводе да се, за сада, непозната особа за којом се трага сумњичи за кривично дјело "Изазивање опште опасности“.

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

