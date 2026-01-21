Logo
Large banner

Хорор: Син претукао мајку, па је избо ножем

Извор:

Телеграф

21.01.2026

21:33

Коментари:

0
Хорор: Син претукао мајку, па је избо ножем
Фото: АТВ

У јутарњим часовима, у КБЦ Земун довезена је С.С.Р. (56), која је задобила тешке тјелесне повреде у стану у Земуну, незванично сазнаје Телеграф.

Како незванично сазнаје овај портал, до инцидента је дошло након вербалног сукоба са сином Л.Р. (25).Л.Р. је физички напао мајку, а потом јој ножем нанио повреде у предјелу главе, врата и рамена.

Жени су констатоване тешке тјелесне повреде, а задржана је на одјељењу Шока, гдје јој се пружа даље лијечење.

Л.Р. се удаљио прије доласка полиције.

Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.

Подијели:

Тагови:

особа избодена ножем

Zemun

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нуклеарна електрана

Свијет

Преломни тренутак у глобалном повратку атомској енергији: Покрећу реактор број 6

2 ч

0
Власница бордела

Занимљивости

Власница бордела открила шта се дешава у соби након што клијент оде: Ово је прво што ураде

2 ч

0
Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“

Тенис

Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“

2 ч

0
Јак Облак спасио Атлетико

Кошарка

"Српски зет" спасао Атлетико у "паклу" Истанбула! Турцима само бод

2 ч

0

Више из рубрике

Ужас у Мостару: Пјешак подлегао након несреће

Хроника

Ужас у Мостару: Пјешак подлегао након несреће

6 ч

0
"Овјерио жену којом је био опсједнут 30 година": Подигнута оптужница против Ранка Јаћимовића

Хроника

"Овјерио жену којом је био опсједнут 30 година": Подигнута оптужница против Ранка Јаћимовића

8 ч

0
Покушај убиства у Бијељини: Двоје ухапшених, неколико повријеђених

Хроника

Покушај убиства у Бијељини: Двоје ухапшених, неколико повријеђених

9 ч

0
Радник пао са скеле високе 4 метра: Љекари му се боре за живот

Хроника

Радник пао са скеле високе 4 метра: Љекари му се боре за живот

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

Јувентус славио против Бенфике

22

58

Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

22

58

Научници нашли „Ахилову пету“ Гренланда

22

47

Ово се не виђа често: Крава отелила петорке

22

46

У Крагујевцу произведени први примјерци бензинца "гранде панда"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner