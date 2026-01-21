Хорор: Син претукао мајку, па је избо ножем

Извор:
У јутарњим часовима, у КБЦ Земун довезена је С.С.Р. (56), која је задобила тешке тјелесне повреде у стану у Земуну, незванично сазнаје Телеграф.
Како незванично сазнаје овај портал, до инцидента је дошло након вербалног сукоба са сином Л.Р. (25).Л.Р. је физички напао мајку, а потом јој ножем нанио повреде у предјелу главе, врата и рамена.
Жени су констатоване тешке тјелесне повреде, а задржана је на одјељењу Шока, гдје јој се пружа даље лијечење.
Л.Р. се удаљио прије доласка полиције.
Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.
