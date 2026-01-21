Logo
Власница бордела открила шта се дешава у соби након што клијент оде: Ово је прво што ураде

Извор:

Курир

21.01.2026

20:56

Власница бордела
Фото: Printscreen/Instagram

Каже да послује у једној од европских земаља у којима је таква дјелатност легална. Раније је тврдила и да су јој већина сталних клијената ожењени мушкарци.

Кетрин де Ноар, која на друштвеним мрежама тврди да води један од највећих легалних бордела у Европи, објавила је видео у ком показује како изгледа чишћење собе након што гост оде. Де Ноар, која је у овај посао ушла након доктората, редовно објављује садржај о свакодневном вођењу своје установе.

@kate.denoire How is the room cleaned after a customer leaves? #manager #roomcleaning #cleaninglady #cleaning #educational ♬ original sound - Cat DeNoire |Legal brøthel mng

Иако локацију не открива, каже да послује у једној од европских земаља у којима је таква дјелатност легална. Раније је тврдила и да су јој већина сталних клијената ожењени мушкарци јер им, како каже, недостаје "физичке блискости". Додала је и да њен објекат није ни близу слике "лажног крзна и златних ланаца" какву је раније имала у глави.

Како изгледа чишћење након сваког госта

У видеу на ТикТоку Де Ноар је набројала кораке којима, тврди, одржавају високе хигијенске стандарде. Прије доласка сљедећег госта на кревет се ставља нови једнократни чаршав, а постељина се пере барем једном недјељно - или раније, ако се запрља.

Тијана Вучетић

Сцена

Потресна исповијест познате српске глумице: Мајка јој извршила самоубиство на велики светац

Чаше се мијењају, мини-бар се надопуњује, а туш се чисти, дезинфикује и суши. Коришћени пешкири иду на прање, а сапун се по потреби замијени. Уз то се одрађују и стандардне ствари попут пражњења канте за смеће и брзинског сређивања просторије.

Де Ноар је раније изјавила и да неки радници у њеном објекту могу да зараде до 50.000 евра мјесечно.

(Курир)

Тагови:

bordel

prostitucija

