Logo
Large banner

Потресна исповијест познате српске глумице: Мајка јој извршила самоубиство на велики светац

Извор:

Ало

21.01.2026

20:32

Коментари:

0
Потресна исповијест познате српске глумице: Мајка јој извршила самоубиство на велики светац
Фото: Printscreen/RTS

Глумица Тијана Вучетић је једном приликом отворила је душу о тешким тренуцима кроз које је прошла у животу, укључујући и трагичну смрт своје мајке.

"Извршила је самоубиство на Свету Петку, а рођена је на Цвијети. Доста симболике има кад се нешто деси на велике празнике. Ко осјећа то, он осјећа и њему је живот много лакши. Ко не носи то у себи, много му је теже да прихвати одлазак драгог бића и било коју несрећну околност. Ко то не доживи као искушење и схвати да је и Исус страдао у мукама. Мислим да смо сви ми добили то рођењем а нисмо ни свјесни. Патријарх Павле је говорио влас косе не опадне ако то није Божија воља - говорила је Тијана, а потом признала и да ли осјећа кривицу због мајчине смрти.

"Имам и сад кривицу што моју маму нисам сачувала. То је ван памети, јер ја сам тада била дијете, имала сам свега 25 година, а она 50. Човјек не може да зна шта ће се десити, а мене интуиција јако води у животу", истакла је глумица.

rados bajic

Сцена

Спрема се ново ''Село гори'': Радош Бајић открио прве детаље нове хит серије

Осим тога, бори се са аутоимуним проблемом који јој изазива константне болове, како каже, живи у боловима 24 сата.

"Изузетно ми је тешко, а спас и терапију видим у пјевању. Кад станем на сцену, супруг ми каже "теби се болови не виде, ти сијаш и теби сцена прија". Јако се брзо уморим", открила је Вучетићева у емисији "Животне приче".

Оља Левић

Сцена

Гдје је данас Зорица која је сломила срце сину Драгану: Гледали сте је и на АТВ-у

"Не оправдавам је, био је медицински проблем жене у менопаузи проживљавају психичке проблеме. С обзиром да је свештеник одржао опело, све вам је јасно. Десет година је водила битку са тим, то су хормонске промјене и не треба судити када се на такав чин одлучи. Толико сам је временом разумјела, жене неке прођу без икаквих проблема, а неке са многим. Није риједак случај да се баш у менопаузи десе самоубиства", говорила је глумица.

Потражила спас у Сигурној кући

У периоду од 2010. до 2013. је преживјела праву животну драму са бившим супругом Слободаном Мацуром, са којим има кћерку Андреју, а који ју је физички злостављао.

Тијана је била учесница ријалити шоу-програма "Фарма", а по изласку из истог, поднијела је захтјев за развод брака и одлучила да проговори о насиљу кроз које је пролазила. Она је убрзо добила и званичну одлуку од суда о старатељству над д‌јететом.

пуцање

Занимљивости

Необична ситуација: Пузао преко пјешачког прелаза због снијега

Талентована глумица тврди да је њен партнер почео да буде насилан према њој још док је била у другом стању, због чега се и породила мјесец дана прије предвиђеног термина.

"Насиље је почело већ док сам била у другом стању. Ударао ме је углавном у главу, да не бих имала ожиљке на видљивим мјестима, и да нико не би сазнао кроз шта пролазим. У почетку никоме нисам говорила о томе, жељела сам да сама ријешим тај проблем. Касније сам се повјерила само најближим пријатељима, који су све вријеме били уз мене и без којих не знам како бих изнијела трудноћу. Они су ме савјетовали да га напустим, али ми се чинило да могу да превазиђем проблем. Нисам говорила чак ни свом оцу и брату шта ми се дешава. Нажалост, изгубила сам мајку у двадесет петој години, а можда би све било другачије да је она била уз мене у најтежим тренуцима. Скупила сам снагу како бих могла да изнесем трудноћу. Ипак, од посљедица батина породила сам се у осмом мјесецу", причала је глумица.

Подијели:

Тагови:

глумица

"Село гори, а баба се чешља"

Тијана Вучетић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мирослав Мика Алексић

Сцена

Ко је преминули Мика Алексић: Учитељ оптужен за силовања седам глумица

2 д

1
Славна глумица остала без улоге у филму: "Интернет се потрудио да ме назове ружном"

Сцена

Славна глумица остала без улоге у филму: "Интернет се потрудио да ме назове ружном"

3 д

0
Има 35 година, а без иједне боре, ево и како

Сцена

Има 35 година, а без иједне боре, ево и како

1 седм

0
Глумица Ерин Доерти

Занимљивости

Освојила Златни глобус и опсовала! Извињавала се мајци

1 седм

0

Више из рубрике

Чеда Јовановић се огласио након приче да га избацују из стана, тврди да је покраден

Сцена

Чеда Јовановић се огласио након приче да га избацују из стана, тврди да је покраден

1 ч

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Сцена

Прије упознавања размјењивали вруће фотке: Мина признала шта је слала Касперу док је био у Америци

4 ч

0
Познати пјевач и његова супруга изгорјели у пожару

Сцена

Познати пјевач и његова супруга изгорјели у пожару

5 ч

0
Семир Џанковић

Сцена

Туга у дому Звезде Гранда, певач ван себе од бола

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Централне вијести, 21.01.2026.

21

14

Преломни тренутак у глобалном повратку атомској енергији: Покрећу реактор број 6

20

56

Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“

20

56

Власница бордела открила шта се дешава у соби након што клијент оде: Ово је прво што ураде

20

52

"Српски зет" спасао Атлетико у "паклу" Истанбула! Турцима само бод

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner