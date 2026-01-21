Потресна исповијест познате српске глумице: Мајка јој извршила самоубиство на велики светац

Извор:
Глумица Тијана Вучетић је једном приликом отворила је душу о тешким тренуцима кроз које је прошла у животу, укључујући и трагичну смрт своје мајке.
"Извршила је самоубиство на Свету Петку, а рођена је на Цвијети. Доста симболике има кад се нешто деси на велике празнике. Ко осјећа то, он осјећа и њему је живот много лакши. Ко не носи то у себи, много му је теже да прихвати одлазак драгог бића и било коју несрећну околност. Ко то не доживи као искушење и схвати да је и Исус страдао у мукама. Мислим да смо сви ми добили то рођењем а нисмо ни свјесни. Патријарх Павле је говорио влас косе не опадне ако то није Божија воља - говорила је Тијана, а потом признала и да ли осјећа кривицу због мајчине смрти.
"Имам и сад кривицу што моју маму нисам сачувала. То је ван памети, јер ја сам тада била дијете, имала сам свега 25 година, а она 50. Човјек не може да зна шта ће се десити, а мене интуиција јако води у животу", истакла је глумица.
Осим тога, бори се са аутоимуним проблемом који јој изазива константне болове, како каже, живи у боловима 24 сата.
"Изузетно ми је тешко, а спас и терапију видим у пјевању. Кад станем на сцену, супруг ми каже "теби се болови не виде, ти сијаш и теби сцена прија". Јако се брзо уморим", открила је Вучетићева у емисији "Животне приче".
"Не оправдавам је, био је медицински проблем жене у менопаузи проживљавају психичке проблеме. С обзиром да је свештеник одржао опело, све вам је јасно. Десет година је водила битку са тим, то су хормонске промјене и не треба судити када се на такав чин одлучи. Толико сам је временом разумјела, жене неке прођу без икаквих проблема, а неке са многим. Није риједак случај да се баш у менопаузи десе самоубиства", говорила је глумица.
У периоду од 2010. до 2013. је преживјела праву животну драму са бившим супругом Слободаном Мацуром, са којим има кћерку Андреју, а који ју је физички злостављао.
Тијана је била учесница ријалити шоу-програма "Фарма", а по изласку из истог, поднијела је захтјев за развод брака и одлучила да проговори о насиљу кроз које је пролазила. Она је убрзо добила и званичну одлуку од суда о старатељству над дјететом.
Талентована глумица тврди да је њен партнер почео да буде насилан према њој још док је била у другом стању, због чега се и породила мјесец дана прије предвиђеног термина.
"Насиље је почело већ док сам била у другом стању. Ударао ме је углавном у главу, да не бих имала ожиљке на видљивим мјестима, и да нико не би сазнао кроз шта пролазим. У почетку никоме нисам говорила о томе, жељела сам да сама ријешим тај проблем. Касније сам се повјерила само најближим пријатељима, који су све вријеме били уз мене и без којих не знам како бих изнијела трудноћу. Они су ме савјетовали да га напустим, али ми се чинило да могу да превазиђем проблем. Нисам говорила чак ни свом оцу и брату шта ми се дешава. Нажалост, изгубила сам мајку у двадесет петој години, а можда би све било другачије да је она била уз мене у најтежим тренуцима. Скупила сам снагу како бих могла да изнесем трудноћу. Ипак, од посљедица батина породила сам се у осмом мјесецу", причала је глумица.
