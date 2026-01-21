Logo
Large banner

Чеда Јовановић се огласио након приче да га избацују из стана, тврди да је покраден

21.01.2026

20:21

Коментари:

0
Чеда Јовановић се огласио након приче да га избацују из стана, тврди да је покраден

Бивши политичар Чеда Јовановић изнио је своју страну приче везано за некретнину у којој живи на Новом Београду, а гдје су извршитељи били 15. јануара 2026. године.

Потом се огласила власница фирме која каже да је стан наводно у њеном посједу.

Сада се поново огласио Чеда, откривши да се бори за свој дом јер га је, како каже, сам стварао.

- Ја се за свој дом борим јер сам га стварао, а не отимао. Ускоро објављујем сва документа која се већ налазе и у полицији и у тужилаштву и вишем суду - изјавио је између осталог Чеда Јовановић.

Како тврди, он је наводно "покраден".

- Читаћете их на робији јер сте покрали и изварали мене, али и још 170 људи - написао је бивши политичар Чеда Јовановић.

Подијели:

Тагови:

Čeda Jovanović

Izdavanje nekretnina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Прво оглашавање Александра Коса послије привођења

Сцена

Прво оглашавање Александра Коса послије привођења

1 д

0
Огласио се Чеда Јовановић након што је ухапшен Аца Кос који живи са њим

Србија

Огласио се Чеда Јовановић након што је ухапшен Аца Кос који живи са њим

1 д

0
Приведен Аца Кос, мушкарац који живи са Чедом Јовановићем

Србија

Приведен Аца Кос, мушкарац који живи са Чедом Јовановићем

1 д

0
Како је Николија објаснила однос с Рељом Поповићем

Сцена

Како је Николија објаснила однос с Рељом Поповићем

3 д

0

Више из рубрике

Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Сцена

Прије упознавања размјењивали вруће фотке: Мина признала шта је слала Касперу док је био у Америци

4 ч

0
Познати пјевач и његова супруга изгорјели у пожару

Сцена

Познати пјевач и његова супруга изгорјели у пожару

5 ч

0
Семир Џанковић

Сцена

Туга у дому Звезде Гранда, певач ван себе од бола

8 ч

0
Милица Тодоровић снимљена у поодмаклој трудноћи

Сцена

Милица Тодоровић ситно броји до порођаја: Пјевачица не скида осмијех са лица

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Централне вијести, 21.01.2026.

21

14

Преломни тренутак у глобалном повратку атомској енергији: Покрећу реактор број 6

20

56

Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“

20

56

Власница бордела открила шта се дешава у соби након што клијент оде: Ово је прво што ураде

20

52

"Српски зет" спасао Атлетико у "паклу" Истанбула! Турцима само бод

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner