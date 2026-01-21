Чеда Јовановић се огласио након приче да га избацују из стана, тврди да је покраден

21.01.2026
20:21
Бивши политичар Чеда Јовановић изнио је своју страну приче везано за некретнину у којој живи на Новом Београду, а гдје су извршитељи били 15. јануара 2026. године.
Потом се огласила власница фирме која каже да је стан наводно у њеном посједу.
Сада се поново огласио Чеда, откривши да се бори за свој дом јер га је, како каже, сам стварао.
- Ја се за свој дом борим јер сам га стварао, а не отимао. Ускоро објављујем сва документа која се већ налазе и у полицији и у тужилаштву и вишем суду - изјавио је између осталог Чеда Јовановић.
Како тврди, он је наводно "покраден".
- Читаћете их на робији јер сте покрали и изварали мене, али и још 170 људи - написао је бивши политичар Чеда Јовановић.
