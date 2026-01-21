Прије упознавања размјењивали вруће фотке: Мина признала шта је слала Касперу док је био у Америци

Извор:
Курир
21.01.2026
16:36
Коментари:0
Пјевачица Мина Костић и њен изабраник Мане Ћурувија Каспер синоћ су се вјерили уживо у телевизијском програму, а непосредно пре него што је пала просидба, пар се суочио са низом незгодних питања.
Иако је пажња публике била усмерена ка дијаманту, највише коментара изазвало је питање упућено Касперу о његовим наводним контактима са другим женама са естраде, као и о интимном садржају који му је пјевачица раније слала.
У сегменту емисије у којем гости морају да одговоре на шкакљиво питање или да се суоче са необичним изазовом, Каспер је добио директно питање да ли је, осим Мине Костић, икада контактирао неку познату даму. Његов одговор био је неодређен и оставио је простор за различита тумачења.
Умјесто јасног демантија, Минин вјереник је пред камерама покушао да се присјети догађаја из прошлости.
– Не сјећам се заиста, стварно се не сјећам... Можда јесам, можда је то био неки комплимент, похвала – рекао је Каспер, не искључујући у потпуности могућност да је имао комуникацију са другим познатим женама.
– Њему жене свако вече пишу – кратко је добацила пјевачица, стављајући до знања да је сигурна у њихову љубав.
На питање да ли су размјењивали експлицитне садржаје, Мина је била јасна.
– Ако сам се сликала у купаћем костиму, онда океј. Само купаћи костим, ја купујем купаће и љети и зими. Видео не – објаснила је фолкерка.
Подсетимо, Каспер је у емисији испричао како је кренула њихова љубав на друштвеним мрежама, а онда је уследио шок за све у студију, као и гледаоце.
- Први контакт је био преко Инстаграма. Почели смо са гласовним порукама, па сам је позвао да дође ако хоће, пошто је тада била у дауну... Активан сам био на ТикТоку код једног пријатеља који је држао лајв, имали смо тематске емисије. Пуно људи нас је слушало, ја сам је позвао, она је дошла. Због временске разлике, то је било баш исцрпљујуће за њу, није јој било здравствено океј. То се низало, ноћ за ноћ... - присјећао се Каспер.
- Шта се десило у једном тренутку... Да би се укључио у програм, треба да тражиш дозволу од водитеља. Укључила се и рекла:"Знате шта, ја имам свима нешто да кажем. Ја желим Касперу да изјавим љубав, ја сам се u њега заљубила и он је човјек мог живота". Пошто сам ја јако причљив, ја сам занијемио... Био сам у шоку, како је она тако храбра да тако нешто каже. Свима који ме знају било је непријатно, како то ја сад ћутим, мук - причао је Каспер.
- Рекао сам:"Ја пред таквом изјавом љубави могу само да се поклоним". Ја то тада нисам могао да урадим визуелно, да дочарам то, али будући да је ова емисија једна од мојих омиљених, као и ти један од мојих омиљених водитеља, ја сам ријешио да то дочарам, да се поклоним пред том изјавом њене љубави њеној према мени - рекао је Каспер, а онда су устали он и Мина, те се он пјевачици обратио:
- Свашта смо нешто прошли за ових осам мјесеци, поготово задњих мјесец дана. Оно што ми је битно то си ти, шта ти мислиш о мени, шта ти осјећаш. Ја бих сада овог тренутка хтио да те питам да ли би ти желела да будеш моја животна сапутница? - упитао је Каспер, а Мина је одушевљено рекла:"Да!", те јој је Каспер ставио веренички прстен на руку, а услиједиле су честитке гостију.
