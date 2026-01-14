Logo
Large banner

Комшије пријете полицијом Мини и Касперу, открили све јавно

Извор:

Мондо.рс

14.01.2026

09:07

Коментари:

0
Комшије пријете полицијом Мини и Касперу, открили све јавно
Фото: Printscreen/Instagram

Мина Костић посљедњих дана привлачи пажњу јавности због љубавног односа с Манетом Ћурувијом Каспером, с којим је мјесецима одржавала однос само онлајн, преко интернета.

Они сад уживају заједно у Београду, а Каспер се уселио и у Минин стан у Шумицама. Домаће медијске екипе посјетиле су крај у ком пјевачица годинама живи и поразговарали с њеним комшијама, од којих су чули нове детаље о вези о којој данима не престаје да се прича, али и пише.

Мина Костић

Сцена

Испливао шокантан интиман снимак Мине Костић, изводила стриптиз за Каспера

Пјевачицине комшије нису одушевљене њеним актуелним дечком.

"Јао, немојте ме питати о том лику, молим вас. Не знам гдје су Мини очи. Одмах се увалио код ње овдје у стан. Ваљда јој је због свих ових коментара на мрежама и у јавности толико непријатно да је почела да нас избјегава. Блам. Чиме се тај човјек бави? Дјелује ми као прави згубидан и џабалебарош. Треба под хитно да га откачи. Он хоће да постане познат преко ње", рекла је Минина комшиница из зграде.

Mina Kostic skrin

Сцена

Мина Костић проговорила о финансијским проблемима: ''Немам ни динара''

Ни комшиница која има стан на истом спрату као и пјевачица није штедјела Каспера.

"Овдје нико нема лијепу ријеч за њега. Мина је озбиљна жена и има кћерку, која живи с њом у стану. Не знам како у кућу може да доводи непознатог човјека, о коме скоро не зна ништа и кога је упознала на интернету. Мислим да је све ово смишљено и да он има за циљ да се на брзину ожени њоме и тако се докопа некретнине у којој сад живи. Ово је миран и луксузан крај, шума нам је прекопута, квадрат иде и преко 3.000 евра. Ко разумије, схватиће. Испричаћу вам бизаран детаљ - откад је дошао код ње, из стана се свакодневно чује бука. Толико су гласни док воде љубав да постаје већ непристојно. У згради живе и старији људи, парови с дјецом. Чује се вриштање, дахтање. Дегутантно. Ако буду наставили, мораћемо да видимо шта ћемо. Надам се да нећемо бити приморани да зовемо комуналну полицију због буке у стану", закључила је видно изнервирана комшиница.

Dara Bubamara insta

Сцена

Дара Бубама у лошем стању, отказала наступ

И остали сусједи су изненађени Мининим избором. Истакли су да су њу и Каспера виђали кад је дошао из Америке како шетају по оближњем парку и да је евидентно да је пјевачица заљубљенија од њега.

Подијели:

Тагови:

Мина Костић

scena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пуцњава у Хрватској: Има приведених

Регион

Пуцњава у Хрватској: Има приведених

4 ч

0
Мали Божић! Пазите се да овим не навучете несрећу, а једну ствар ујутру обавезно урадите

Друштво

Мали Божић! Пазите се да овим не навучете несрећу, а једну ствар ујутру обавезно урадите

4 ч

0
Тенисерка објавила голишаву фотку из купатила и шокирала јавност

Тенис

Тенисерка објавила голишаву фотку из купатила и шокирала јавност

4 ч

0
YT/official_MonahArsenije_ribnica, Ненад Костић, YT/Pravoslavni Hristijanin

Друштво

У јеку славе се замонашили: Ове наше познате личности су обукле монашку одору, окренуле се вјери и данас живе потпуно другачије

4 ч

0

Више из рубрике

Марија Шерифовић на кисеонику: Подијелила шок објаву

Сцена

Марија Шерифовић на кисеонику: Подијелила шок објаву

5 ч

0
Сергеј Ћетковић изнио оштар став: ''Све је лаж..''

Сцена

Сергеј Ћетковић изнио оштар став: ''Све је лаж..''

14 ч

0
Вељко Ражнатовић се огласио из Русије: Показао како проводи вријеме

Сцена

Вељко Ражнатовић се огласио из Русије: Показао како проводи вријеме

16 ч

0
Огласила се Злата Петровић након Пејине изјаве да га је преварила

Сцена

Огласила се Злата Петровић након Пејине изјаве да га је преварила

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

12

42

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

12

38

Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

12

33

Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

12

32

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner