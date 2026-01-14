Комшије пријете полицијом Мини и Касперу, открили све јавно

Извор:
Мондо.рс
14.01.2026
09:07
Коментари:0
Мина Костић посљедњих дана привлачи пажњу јавности због љубавног односа с Манетом Ћурувијом Каспером, с којим је мјесецима одржавала однос само онлајн, преко интернета.
Они сад уживају заједно у Београду, а Каспер се уселио и у Минин стан у Шумицама. Домаће медијске екипе посјетиле су крај у ком пјевачица годинама живи и поразговарали с њеним комшијама, од којих су чули нове детаље о вези о којој данима не престаје да се прича, али и пише.
Сцена
Испливао шокантан интиман снимак Мине Костић, изводила стриптиз за Каспера
Пјевачицине комшије нису одушевљене њеним актуелним дечком.
"Јао, немојте ме питати о том лику, молим вас. Не знам гдје су Мини очи. Одмах се увалио код ње овдје у стан. Ваљда јој је због свих ових коментара на мрежама и у јавности толико непријатно да је почела да нас избјегава. Блам. Чиме се тај човјек бави? Дјелује ми као прави згубидан и џабалебарош. Треба под хитно да га откачи. Он хоће да постане познат преко ње", рекла је Минина комшиница из зграде.
Сцена
Мина Костић проговорила о финансијским проблемима: ''Немам ни динара''
Ни комшиница која има стан на истом спрату као и пјевачица није штедјела Каспера.
"Овдје нико нема лијепу ријеч за њега. Мина је озбиљна жена и има кћерку, која живи с њом у стану. Не знам како у кућу може да доводи непознатог човјека, о коме скоро не зна ништа и кога је упознала на интернету. Мислим да је све ово смишљено и да он има за циљ да се на брзину ожени њоме и тако се докопа некретнине у којој сад живи. Ово је миран и луксузан крај, шума нам је прекопута, квадрат иде и преко 3.000 евра. Ко разумије, схватиће. Испричаћу вам бизаран детаљ - откад је дошао код ње, из стана се свакодневно чује бука. Толико су гласни док воде љубав да постаје већ непристојно. У згради живе и старији људи, парови с дјецом. Чује се вриштање, дахтање. Дегутантно. Ако буду наставили, мораћемо да видимо шта ћемо. Надам се да нећемо бити приморани да зовемо комуналну полицију због буке у стану", закључила је видно изнервирана комшиница.
Сцена
Дара Бубама у лошем стању, отказала наступ
И остали сусједи су изненађени Мининим избором. Истакли су да су њу и Каспера виђали кад је дошао из Америке како шетају по оближњем парку и да је евидентно да је пјевачица заљубљенија од њега.
Регион
4 ч0
Друштво
4 ч0
Тенис
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
46
12
42
12
38
12
33
12
32
Тренутно на програму