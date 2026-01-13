Дара Бубама у лошем стању, отказала наступ

Извор:
Блиц
13.01.2026
14:23
Коментари:0
Фолкерка Дара Бубамара огласила се на Инстаграму гдје је обавијестила своје фанове да због лошег здравственог стања неће моћи да одржи наступ поводом репризе Српске Нове године.
Наиме, Дара је открила да је добила високу температуру, те је истакла да ће својим обожаваоцима надокнадити пропуштено.
Сцена
Ватрена Бањалучанка из "Звезда Гранда" трудна: Проговорила и о вези
"Драги моји, морам да вас обавијестим да нажалост вечерас нећу моћи да наступим у Новом Саду на дочеку. Жао ми је много. Ухватила ме је јака температура и прехлада, сви су болесни па ни мене није заобишло. Сигурна сам да се видимо ускоро да надокнадимо овај дан", поручила је.
Подсјетимо, Слоба Радановић недавно је открио да је добио колегиницу Дару Бубамару на суду.
Сцена
Испливао шокантан интиман снимак Мине Костић, изводила стриптиз за Каспера
- Стварно сам Дару сматрао добрим ликом, забавним. Био је ту чак и неки судски поступак који је пресуђен у коју корист. Не волим да пуно причам о томе, то се десило пре око два мјесеца. Стигла је пресуда да сам ја ту у праву, да сам платио пјесму и ту треба да се плате одштете - рекао је он и додао:
- Појавила се и она на суђењу, били смо мој адвокат и ја, она и њена адвокатица. Они су гурали неку своју причу, ја сам само износио доказе. Пресуђено је да треба да ми се исплати одштета, али паре су ту најмањи проблем - додао је он за "Адриа Тв".
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму