Дара Бубама у лошем стању, отказала наступ

Блиц

13.01.2026

14:23

Фолкерка Дара Бубамара огласила се на Инстаграму гдје је обавијестила своје фанове да због лошег здравственог стања неће моћи да одржи наступ поводом репризе Српске Нове године.

Наиме, Дара је открила да је добила високу температуру, те је истакла да ће својим обожаваоцима надокнадити пропуштено.

Мирјана Калабић

Сцена

Ватрена Бањалучанка из "Звезда Гранда" трудна: Проговорила и о вези

"Драги моји, морам да вас обавијестим да нажалост вечерас нећу моћи да наступим у Новом Саду на дочеку. Жао ми је много. Ухватила ме је јака температура и прехлада, сви су болесни па ни мене није заобишло. Сигурна сам да се видимо ускоро да надокнадимо овај дан", поручила је.

Слоба добио Дару на суду

Подсјетимо, Слоба Радановић недавно је открио да је добио колегиницу Дару Бубамару на суду.

Мина Костић

Сцена

Испливао шокантан интиман снимак Мине Костић, изводила стриптиз за Каспера

- Стварно сам Дару сматрао добрим ликом, забавним. Био је ту чак и неки судски поступак који је пресуђен у коју корист. Не волим да пуно причам о томе, то се десило пре око два мјесеца. Стигла је пресуда да сам ја ту у праву, да сам платио пјесму и ту треба да се плате одштете - рекао је он и додао:

- Појавила се и она на суђењу, били смо мој адвокат и ја, она и њена адвокатица. Они су гурали неку своју причу, ја сам само износио доказе. Пресуђено је да треба да ми се исплати одштета, али паре су ту најмањи проблем - додао је он за "Адриа Тв".

Dara Bubamara

scena

Пјевачица

