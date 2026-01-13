Logo
Large banner

"Преклињу ме да једем, мени се све гади": Потресно свједочење Ведране Рудан са онкологије

13.01.2026

09:27

Коментари:

0
"Преклињу ме да једем, мени се све гади": Потресно свједочење Ведране Рудан са онкологије

Позната књижевница Ведрана Рудан већ више од годину и по дана води најтежу битку у животу.

Она има риједак облик канцера, односно канцер жучних каналића.

О својој борби, боли и одласку у болници Ведрана Рудан често пише у својој колумни рудан.инфо, а најновији текст посветила је сестрама које им помажу током болничког лијечења.

У њему је сажела сву бол коју осјећа током ове мукотрпне борбе и открила како се тренутно осјећа.

Преносимо вам дио њене колумне:

– Јуче сам по ко зна који пут ушла у болницу. Једва сам направила три корака, три корака су маратон за овакве попут мене, и срушила се у столицу.

Уз мене се створила његоватељица са колицима и одвезла ме до кревета. Кости су ми осуте метастазама, свака је у мени вриштала на свој начин.

Зазивала сам смрт као што то иначе радим већ годину и пол. Узалуд. Сваки доктор с којим разговарам има свој рецепт како макнути бол. Убијачи боли или не дјелују или слабо дјелују јер болесници од карцинома имају и многе друге болести.

Незамислив је ужас умирати од рака. Лијечење је углавном скупо и за неке од нас бесмислено, квалитет живота не постоји, а одлагање смрти је највећа казна.

“Сестре”

У том паклу постоје и коцкице леда, гасе пламен који ти ждере и душу и тијело. Ово није фраза којом ја беспомоћна несретница купујем њихову милост. Те жене и један дечко су бића која нас држе, можда само по мени, на бесмисленом животу.

Многи сретници који ово читате немате појма о чему говорим. Изгледамо језиво. У нас убацују хемо и остале отрове, али лица сестара којима смо окружени нису наше огледало.

Смијеше нам се као да смо лијепи, држе посуду за повраћање, мијењају нам пелене, истресају наша го*на у шкољку док се нама диже желудац јер не можемо поднијети властити смрад.

Изгледам попут костура прекривена кожом. Најдражи ме преклињу да нешто поједем, мени се све гади.

Прије петнаест ми је минута у собу ушла спремачица и тепајући ми како је “манештрица” лагана, баш лагана, наговорила ме да је прогутам.

Нисам могла вјеровати да сам то учинила. Ноћас нисам спавала, не знам колико пута је сестра била уз мене, скидала једну боцу, намијештала другу и питала ме треба ли ми што.

Често их питам какве су им смјене, никако да запамтим или оне нису прецизне. Стално су у болници. Многе се успут и школују и брину о породици.

“Како, питам их.”

“Не спавамо.”

“Зашто не побјегнете? Сестре се траже на све стране.”

“Само овдје можемо дати све од себе, само овдје можемо помоћи онима којима заиста треба.”

Искрено, не разумијем их. Не знам за које бих паре, да сам здрава, издржала на овом одјељењу једну смјену.

У развијеном свијету сестра брине о пет онколошких болесника. Код нас сестра не броји своје пацијенте – стоји између осталог у њеној најновијој колумни.Ведрана детаљно описује кроз шта пролази, а у ранијим текстовима наглашавала је да се боји умирања у боловима.

Подијели:

Таг:

Vedrana Rudan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Загонетна објава Бијеле куће: Пратите ситуацију

Свијет

Загонетна објава Бијеле куће: Пратите ситуацију

2 ч

0
Лепа Лукић спрема филм о свом животу: Ово су детаљи

Сцена

Лепа Лукић спрема филм о свом животу: Ово су детаљи

2 ч

0
Опљачкана Нада Мацура! Ево гдје су је лопови оробили

Србија

Опљачкана Нада Мацура! Ево гдје су је лопови оробили

2 ч

0
Велики протест: Фармери поново ушли тракторима у Париз

Свијет

Велики протест: Фармери поново ушли тракторима у Париз

3 ч

0

Више из рубрике

Лепа Лукић спрема филм о свом животу: Ово су детаљи

Сцена

Лепа Лукић спрема филм о свом животу: Ово су детаљи

2 ч

0
Енис Бешлагић послао поруку из болнице

Сцена

Енис Бешлагић послао поруку из болнице

12 ч

0
Пјевачица оштро одговорила на питање да ли је закаснила са д‌јецом и удајом

Сцена

Пјевачица оштро одговорила на питање да ли је закаснила са д‌јецом и удајом

16 ч

0
Пјевачица од хобија направила приватни бизнис

Сцена

Пјевачица од хобија направила приватни бизнис

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

11

27

РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

11

25

Игра у првом плану, без ометања: Galaxy Game Launcher и Samsung DeX

11

24

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

11

21

Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner