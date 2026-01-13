Велики протест: Фармери поново ушли тракторима у Париз

Извор:
13.01.2026
Француски фармери поново су ушли тракторима у Париз, други пут у посљедњих седам дана, у знак протеста због потписивања трговинског споразума ЕУ и Меркосура, за који кажу да ствара непоштену конкуренцију увозом јефтине робе из Јужне Америке.
Данашње демонстрације организовао је ФНСЕА, један од највећих пољопривредних синдиката у Француској. Чланови другог синдиката, "Координејшн рурал", већ су довезли тракторе испод Ајфеловог торња и Тријумфалне капије у четвртак, 8. јануара.
Париска полиција процјењује да је данас у Паризу око 350 трактора. Један конвој окупио се поново код Тријумфалне капије, а други се налази испред зграде Народне скупштине Француске.
