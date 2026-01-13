Logo
Large banner

Велики протест: Фармери поново ушли тракторима у Париз

Извор:

СРНА

13.01.2026

08:37

Коментари:

0
Велики протест: Фармери поново ушли тракторима у Париз
Фото: Tanjug / AP / Emma Da Silva

Француски фармери поново су ушли тракторима у Париз, други пут у посљедњих седам дана, у знак протеста због потписивања трговинског споразума ЕУ и Меркосура, за који кажу да ствара непоштену конкуренцију увозом јефтине робе из Јужне Америке.

Данашње демонстрације организовао је ФНСЕА, један од највећих пољопривредних синдиката у Француској. Чланови другог синдиката, "Координејшн рурал", већ су довезли тракторе испод Ајфеловог торња и Тријумфалне капије у четвртак, 8. јануара.

Париска полиција процјењује да је данас у Паризу око 350 трактора. Један конвој окупио се поново код Тријумфалне капије, а други се налази испред зграде Народне скупштине Француске.

Подијели:

Тагови:

Трактор

Француска

protest

Париз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској

Свијет

Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској

5 д

0
Бивши предсједник француског клуба ликвидиран на сахрани мајке

Свијет

Бивши предсједник француског клуба ликвидиран на сахрани мајке

3 ч

0
Сензација – ПСЖ избачен из Купа Француске!

Фудбал

Сензација – ПСЖ избачен из Купа Француске!

4 ч

0
Војска војници парада

Свијет

Почело регрутовање у Француској

19 ч

0

Више из рубрике

Члан 42. Уговора о ЕУ ризична опција, није као НАТО

Свијет

Члан 42. Уговора о ЕУ ризична опција, није као НАТО

3 ч

0
НАТО пресрео руске војне авионе изнад Балтичког мора

Свијет

НАТО пресрео руске војне авионе изнад Балтичког мора

3 ч

0
Пекинг притишће Европу, низ земаља добио писмо упозорења

Свијет

Пекинг притишће Европу, низ земаља добио писмо упозорења

3 ч

0
Бивши предсједник француског клуба ликвидиран на сахрани мајке

Свијет

Бивши предсједник француског клуба ликвидиран на сахрани мајке

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

11

27

РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

11

25

Игра у првом плану, без ометања: Galaxy Game Launcher и Samsung DeX

11

24

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

11

21

Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner