НАТО пресрео руске војне авионе изнад Балтичког мора

13.01.2026
07:59
Борбени авиони НАТО-а, ангажовани на надзору ваздушног простора, прошле су седмице полетјели како би идентификовали два руска војна авиона изнад Балтичког мора. Авиони Су-30 и Ан-26 летјели су у међународном ваздушном простору између Калињинграда и континенталне Русије без укључених радарских транспондера и без поднесених планова лета, саопштило је Министарство одбране Литваније, а пренио Кијев пост (Kyiv Post).
У првом инциденту, који се догодио прошлог понедјељка, савезнички авион упућен је како би идентификовао вишенамјенски борбени авион Су-30, који је летио из руске енклаве Калињинград, смјештене између Пољске и Литваније, ка континенталном дијелу Русије.
У другом случају, наводи министарство, НАТО ловци су подигнути ради идентификације руског транспортног авиона Антонов Ан-26. Летјелица се кретала у супротном смјеру, такође без поднесеног плана лета и са искљученим транспондером.
До ових инцидената долази у вријеме појачаних напетости. Пољска и балтичке државе налазе се у стању високе приправности након што је прошле седмице руски пројектил „Орешник“ погодио циљеве у Лавову. Тај догађај, заједно са недавним руским нападима на енергетску инфраструктуру у Украјини, због којих су стотине хиљада људи остале без електричне енергије на ниским температурама, био је тема хитног састанка Уједињених нација.
Као одговор на појачане напетости, НАТО је затражио од Турске да се са борбеним авионима Ф-16 укључи у балтичку мисију ваздушног надзора неколико мјесеци прије планираног рока, јавио је Блумберг (Bloomberg). Турска је своје четворомјесечно учешће у мисији, која дјелује из Естоније, требало да започне у августу.
