Највиши командант британске војске: Војни врх признаје да држава нема план за одбрану у случају рата

13.01.2026

07:32

Највиши командант британске војске: Војни врх признаје да држава нема план за одбрану у случају рата
Фото: Youtube / Printscreen

Командант британског генералштаба маршал Сир Ричард Најтон открио је јуче пред посланицима на саслушању да Уједињено Краљевство тренутно нема национални план одбране нити разрађене процедуре за мобилизацију здравственог система у случају општег рата у Европи.

Према његовим ријечима, Уједињено Краљевство нема разрађен план одбране државе у случају рата, укључујући и начин на који би Национална здравствена служба мобилисала љекаре и медицинске сестре за збрињавање масовних жртава.

Он је тиме потврдио ранији извјештај британског Скај Њуз стар готово двије године, и то у тренутку појачаних упозорења на пријетњу сукоба с Русијом, док Доналд Трамп јавно износи поруке о могућем присвајању Гренланда.

Током саслушања пред посланицима у понедјељак, Најтон је такође потврдио да Министарство одбране Уједињеног Краљевства нема довољно средстава да покрије постојећи програм набавке опреме и додатне амбиције зацртане у свеобухватној ревизији одбране објављеној у јуну.

"Још нисмо комплетирали национални план одбране", признао је Најтон одговарајући на питање члана одбора за одбрану из Либерално-демократске странке Мајка Мартина да ли би такав план требало да постоји.

Иако је избјегао директно да говори о буџетском мањку и није желио користити ријеч "резови", признао је да су међу опцијама које се разматрају управо смањење или успоравање одређених војних програма.

Током вишесатног саслушања пред одбором за одбрану често је звучао фрустрирано, упозоравајући посланике да му не "стављају ријечи у уста" док су га испитивали о наводима да је премијера још прије Божића упозорио на рупу од 28 милијарди фунти у буџету одбране у наредне четири године, која би без додатног новца захтијевала знатне уштеде, преноси Кликс.

