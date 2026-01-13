Logo
Гренланд рекао "НЕ" Трампу

13.01.2026

07:04

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД-а Доналд Трамп склон је могућности америчких удара на Иран као казни за, како сматра, убијање демонстраната, али још није донио коначну одлуку и истовремено разматра иранске приједлоге за преговоре, рекао је за Аксиос званичник Бијеле куће с директним сазнањима.

Трамп је раније запријетио иранском режиму војним ударима ако безбједносне снаге наставе с насиљем над демонстрантима. Ипак, остаје неизвјесно да ли би амерички напади заиста промијенили ситуацију у Техерану. Очекује се да ће Трамп у уторак о различитим опцијама разговарати са својим највишим тимом за националну безбједност.

Како су током викенда стизали извјештаји да су у обрачуну власти убијене стотине демонстраната, Трамп је новинарима рекао да Иран „почиње прелазити“ његову црвену линију.

Делфини-ватерполисти Србије

Остали спортови

Ово је гол којим је Србија срушила Шпанију

Ако би наредио ударе, они би, према изворима, вјеројатно били усмјерени на дијелове режима повезане с унутрашњом безбједношћу, за које се сматра да су одговорни за репресију.

Дипломатија и даље на столу

Истовремено, Трампов изасланик Стив Виткоф био је у контакту с иранским министром спољних послова око дипломатског пута који би укључивао обнову нуклеарних преговора.

У петак су се, према извору упознатом са састанком, потпредсједник Џејди Венс, амерички државни секретар Марко Рубио те кључни званичници Савјета за националну сигурност састали како би припремили попис опција које ће представити Трампу. Те се опције, како наводи извор, крећу од дипломатије до војних удара.

Тагови:

Доналд Трамп

Grenland

