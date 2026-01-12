Највећа пљенидба кокаина на отвореном мору у историји ове земље

12.01.2026
22:56
Коментари:0
Шпанске специјалне снаге заплијениле су близу 10 тона кокаина на теретном броду који је пловио из Бразила у Атлантском океану, саопштиле су шпанске власти.
У саопштењу се наглашава да је ово највећа пљенидба кокаина на отвореном мору у историји шпанске националне полиције.
Брод је пресретао на нешто мање од 540 километара западно од Канарских острва.
Свих 13 чланова посаде, који су наводно из Индије и Србије, приведени су, наводи се у саопштењу.
У акцији је заплијењено и ватрено оружје, пренијела је агенција DPA.
Шпанским снагама у истрази су помагали Америчка агенција за сузбијање дрога, Центар за поморску анализу и операције, коме припадају Њемачка и друге европске земље, као и власти у Француској, Великој Британији и Португалији.
