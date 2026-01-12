Logo
Умјесто карте кондуктеру показао порно филм

12.01.2026

21:52

Фото: Cristian Manieri/Pexels

Мушкарац у регионалном возу на југу Њемачке показао је кондуктерки аматерски порнографски видео на свом мобилном телефону умјесто карте, преноси Њемачка новинска агенција (ДПА).

У почетку је била збуњена, а када је схватила да је 42-годишњи путник намјерно показао видео, позвала је полицију.

Приликом хапшења на првој станици, путник се опирао и вријеђао полицију, али је притворен и сада се суочава с оптужбама за сексуално узнемиравање, преноси "Fenix-Magazin".

