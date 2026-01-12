Logo
Трамп има више опција за Иран

12.01.2026

20:24

Ваздушни удари су једна од могућих опција дјеловања Сједињених Америчких Држава према Ирану, изјавила је портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит.

"И ваздушни удари би били једна од многих, многих опција дјеловања које разматра врховни командант. Али дипломатија је увијек прва опција дјеловања предсједника САД Доналда Трампа. Он је већ говорио да се јавне изјаве иранских власти примјетно разликују од сигнала које администрација добија путем затворених канала, те да предсједник те сигнале сматра важним и да их пажљиво проучава", рекла је она у разговору са новинарима у Бијелој кући.

Она је подсјетила да је Трамп више пута показивао да је спреман да примјени војну силу ако и када то буде сматрао неопходним.

"А Иран то разумије боље него ико други", додала је Ливит.

Истакла је и да специјални изасланик предсједника САД Стив Виткоф наставља да игра важну улогу у дипломатским напорима Вашингтона на иранском правцу.

Доналд Трамп

Иран

