Тинејџер страдао док је чистио снијег

12.01.2026
17:58
Тинејџер (16) је погинуо у Њемачкој док је покушавао да очисти снег са далековода.
Доживио је струјни удар (20.000 волти) док је покушавао да уклони снијег са водовода користећи телескопске маказе за орезивање метала.
Тинејџер који је имао само 16 година, био је у пратњи два пријатеља.
Првобитно је хеликоптером пребачен у болницу са тешким повредама. Преминуо је пар дана касније од задобијених повреда.
"Свако ко дође у директан или индиректан контакт са овим водовима ризикује озбиљне или чак смртоносне повреде", изјавили су полицајци.
"Чак је и приближавање надземним водовима изузетно опасно, а високи напон може изазвати смртоносни струјни удар", пише Билд.
