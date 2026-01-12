Не дају му да пјева: Овај хрватски град је за Томпсона и даље неосвојива тврђава

12.01.2026
17:50
Коментари:1
Проусташки пјевач, Марко Перковић Томпсон одржао је два концерта заредом у Истри, али му је Пула и даље неосвојива тврђава - не дају му да пјева тамо!
"Истра је устала из сјенке, пулска Арена те чека", писало је на једном транспаренту који се могао видјети у публици окупљеној протекле суботе на првом концерту Марка Перковића Томпсона у Поречу.
Дан касније, за вријеме другог концерта исту ту поруку сам Томпсон је одлучио да прокоментарише ријечима како "за такав концерт још није вријеме, али да интерес постоји".
"Како је јуче писало на транспаренту - видјећемо се и тамо. Пула је такође хрватски град, али још ћемо мало причекати", рекао је Томпсон.
А како ствари стоје прије да ће се начекати јер актуелна градска власт на челу с градоначелником Пуле Пеђом Грбином Томпсону дозволу за одржавање концерта у Арени неће дати.
И то не важи само за Арену него и за све остале просторе којима управља Пула.
Потврдио је то сам градоначелник Пуле Пеђа Грбин који каже како у правилнику за одржавање програма у амфитеатру из 2018. године у чланку 3. лијепо пише да се термин за одржавање програма може добити само за програм од интереса за Град Пулу и који није противан вриједностима које се наводе Статутом града Пуле.
"Имајући наведено у виду не видим како би онај који мисли да би за Истру требало бити трагично и лоше што је 1945. године ушла у састав Хрватске, односно што је ослобођена и што је напокон дошла под контролу Хрватске, могао наступати у Пули. На крају, ја као градоначелник имам право и сам као представник власника да донесем одлуку о забрани концерта тако да могу да кажем да док сам ја градоначелник - Томпсон неће у Пули наступати у просторима којима управља град. Тамо гдје град нема надлежност одлуке, наравно, доносе други", поручио је за Вечерњи лист Грбин.
Није хтио да коментарише чињеницу да је Томпсон преко викенда одржао два концерта у Истри, тачније у Поречу гдје актуелном градоначелнику, уједно и новом шефу ИДС-а Лорису Першурићу пјевач очито не смета.
"То је одлука Града Пореча и нека је они образлажу. Ја одговарам за Пулу и ту сам своје рекао", кратко је поручио Грбин који је с ИДС-ом у Пули у коалицији.
Став Грбина у потпуности зато дијели први човјек пулског ИДС-а Валтер Бољунчић. За разлику од свог страначког шефа и првог човјека Пореча Першурића, Бољунчић нема дилеме да Томпсоновим концертима, док год се не одриче усташког поздрава "За дом спремни", не би требало бити мјеста нигдје у Хрватској па тако ни у Истри.
"Говорио сам и 2008. године, говорим исто и сада, наступима и концертима с усташком иконографијом није мјесто у Пули. Хоће ли Томпсон у Пули икада имати концерт зависи искључиво од Томпсона. Никада се није оградио од таквих ставова, а требао би", рекао је Першурић.
Иначе, Томпсон је жељу да наступи у Пули изразио и прије 18 година када је тражио сагласност за одржавање концерта у Арени. Међутим, Град у којем је градоначелник био актуелни истарски жупан Борис Милетић захтјев му није одобрио, између осталог и због става Града да не може подржати програме које повезује с величањем усташтва.
Пјевач је након тога покренуо против Пуле и судски поступак и изгубио га уз образложење суда да они нису ти који могу налагати власнику имовине да изда сагласност за коришћење простора.
