Старац ухваћен са кокаином, тврди да се препородио: Користим то за здравље

Осамдесетогодишњи мушкарац из Сплита, који је недавно ухваћен с 11 пакетића кокаина, сада је у кућном.
Сумњичи се и за продају једног пакетића дроге.
Мушкарац тврди да дрогу користи “за здравље” те да се од тога препородио, пише Далматински портал.
Због могућег понављања казненог дјела, не смије напуштати свој дом сљедећих мјесец дана, а будући да живи сам, комшија ће му доносити храну и потрепштине, преноси Дневник.хр.
