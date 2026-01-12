Logo
Старац ухваћен са кокаином, тврди да се препородио: Користим то за здравље

Извор:

Дневник.хр

12.01.2026

17:29

Старац ухваћен са кокаином, тврди да се препородио: Користим то за здравље
Фото: Pixabay/planet_fox

Осамдесетогодишњи мушкарац из Сплита, који је недавно ухваћен с 11 пакетића кокаина, сада је у кућном.

Сумњичи се и за продају једног пакетића дроге.

Мушкарац тврди да дрогу користи “за здравље” те да се од тога препородио, пише Далматински портал.

Због могућег понављања казненог дјела, не смије напуштати свој дом сљедећих мјесец дана, а будући да живи сам, комшија ће му доносити храну и потрепштине, преноси Дневник.хр.

