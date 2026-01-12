Logo
Пјевачица од хобија направила приватни бизнис

Курир

12.01.2026

17:21

Пјевачица од хобија направила приватни бизнис
Фото: Facebook

Маја Маријана данас не истиче себе превише, јер много ради на новим пројектима. Поред музике пјевачица је пронашла и велику страст, а то је прављење накита.

Хоби је временом прерастао у успјешан посао на друштвеним мрежама.

Завршила је школу за дизајн коже, а за Курир је недавно пјевачица открила да није случајно што се баш у том креативном правцу нашла.

"Имам још много идеја и вољела бих једног дана да се само тиме бавим. Најбоље је бити сам свој газда, а не чекати да ти звони телефон са новим пословним ангажманима", признаје Маја.

Ипак, у односу на своје бројне колеге, Маја није од оних које воле да буду у жижи пажње без разлога.

"Не волим да будем у јавности ако немам нешто паметно да кажем. Тренутно радим на новим музичким пројектима, и то ме испуњава", каже пјевачица.

Ноге

Савјети

Испробајте руски трик за гријање ногу: Стварно помаже

Деценије на естради донијеле су јој и бројне анегдоте, а једну од њих подијелила је са нама са осмехом, присјећајући се тренутка који би, како каже, најрадије заборавила:

"Кад сам била ултра мршава и згодна, у јеку популарности, обукла сам неке панталоне и једва чекала да сви виде како ми стоје. Кренем на наступ, сва замишљена и у облацима, а нисам ни примјетила да ми је шлиц био откопчан. Тај исти дан, моја плесачица је пала иза бине, а да нисмо одмах примјетили, могла је да се повриједи, сва срећа није. Једва сам чекала да тај дан завршим и одем кући", рекла је Маја Маријана која на сцени више воли да изгледа опуштеније, него много затегнуто.

"Често су ми неудобне креације које носим. Са тим проблемом се сусрећу моје колегинице, вјерујте ми најрадије не бих излазила из патика, оне су ми најудобније. Једном сам обула патике, и доста њих ме је критиковало, али баш ме брига, свако има право на своје мишљење", искрена је била пјевачица.

Иако је позната по свом препознатљивом звуку и стилу, Маја каже да јој се све више допадају новији музички правци. Отворена је за сарадњу са млађим колегама, па не крије жељу да једног дана сними дует са Војажем и Нућијем, што би, сматра, било право освјежење за публику.

