Милена Поповић поново показала бујне груди

Извор:

Агенције

01.02.2026

21:39

Коментари:

0
Милена Поповић поново је запалила друштвене мреже објавом која никога није оставила равнодушним.

У провокативном корсету од чипке, који је у први план истакао њен деколте, Милена је позирала самоуверено и заводљиво.

Провидни детаљи и чипка дали су њеном издању дозу провокације, док је сиви сако цијелу комбинацију учинио софистицираном. Овакав стајлинг многи су описали као спој женствености и самопоуздања, а комплименти су се низали један за другим, преноси Блиц.

Испод фотографије су се низали бројни коментари, док су се пратиоци сложили да Милена изгледа никад боље.

