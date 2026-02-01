Милена Поповић поново показала бујне груди

Извор:
01.02.2026
21:39
Милена Поповић поново је запалила друштвене мреже објавом која никога није оставила равнодушним.
У провокативном корсету од чипке, који је у први план истакао њен деколте, Милена је позирала самоуверено и заводљиво.
Хроника
Провидни детаљи и чипка дали су њеном издању дозу провокације, док је сиви сако цијелу комбинацију учинио софистицираном. Овакав стајлинг многи су описали као спој женствености и самопоуздања, а комплименти су се низали један за другим, преноси Блиц.
Испод фотографије су се низали бројни коментари, док су се пратиоци сложили да Милена изгледа никад боље.
