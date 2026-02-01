Вељко Ражнатовић упутио Ђоковићу моћну поруку: ''Уз краља..''

Извор:
Телеграф
01.02.2026
19:18
Коментари:0
Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, нажалост није однио побједу у финалу АО, али је одиграо сјајан меч против Карлоса Алкараза.
Ђоковић се борио свим срцем и снагом, до самог краја меча, а наш народ је најпоноснији на њега.
Тенис
Ђоковић без овога не излази на терен
Бројне познате личности пружиле су му подршку након освојеног другог мјеста, а међу њима је и боксер Вељко Ражнатовић.
- Уз краља буди када води и кад губи - написао је Вељко Ражнатовић, алудирајући на то да се прави навијачи препознају управо у тешким тренуцима, а не само када се нижу побједе и трофеји.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму