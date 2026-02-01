Logo
Вељко Ражнатовић упутио Ђоковићу моћну поруку: ''Уз краља..''

Телеграф

01.02.2026

19:18

Вељко Ражнатовић упутио Ђоковићу моћну поруку: ''Уз краља..''
Фото: Youtube/ screenshot

Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, нажалост није однио побједу у финалу АО, али је одиграо сјајан меч против Карлоса Алкараза.

Ђоковић се борио свим срцем и снагом, до самог краја меча, а наш народ је најпоноснији на њега.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић без овога не излази на терен

Бројне познате личности пружиле су му подршку након освојеног другог мјеста, а међу њима је и боксер Вељко Ражнатовић.

- Уз краља буди када води и кад губи - написао је Вељко Ражнатовић, алудирајући на то да се прави навијачи препознају управо у тешким тренуцима, а не само када се нижу побједе и трофеји.

