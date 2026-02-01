Ко је крив за спор европски пут у БиХ?

Аутор:Бранка Дакић
Корак напријед, назад два – темпо је којим се БиХ креће ка Европској унији. Воље за политичким договором, очигледно, нема, па је именовање главног преговарача и усвајање Закона о Суду БиХ и ВСТС-у и даље неизвјесно. А, без тога нема отварања преговора са Европском унијом, јасни су из Дирекције за европске интеграције.
"Врло је незахвално говорити како ће се то завршити, јер коначну ријеч има политика, то јесте политички договор. Оно што је врло важно јесте да приступни преговори захтијевају континуитет и функционалност", рекла је Елвира Хабота, директор Дирекције за ЕУ интеграције БиХ.
А, на функционалност у БиХ тешко да се може рачунати. Политичари не могу чак да се договоре ни ко ће именовати главног преговарача, нити имају усаглашене ставове у вези са текстом два европска закона из области правосуђа. Умјесто договора – пребацивање одговорности. За спор европски пут странке политичари из Федерације кривца виде у СНСД-у и ХДЗ-у, док им из Tе странке одговарају да нису они кочничари европског пута, али да неће подржати ништа што је на штету Републике Српске.
"Ми имамо још једну малу шансу, можда у марту да евентуално усвојимо ова два закона, донесемо још неке одлуке, да би се отворили званични преговори. Не вјерујем да је Човићу и Додику у интересу отварање преговора са ЕУ. Мислим да су они заокупљени неким личним и страначким интересима на рачун БиХ и њеног европског пута", рекао је Предраг Којовић, посланик Наше странке у ПД ПС БиХ.
"Европски пут, то треба они да знају, не подразумијева уставно-правно развлашћивање Републике Српске, већ подразумијева поштовање уставноправног поретка Републике Српске, уставноправног поретка Федерације, тачније Дејтонског мировног споразума и такав европски пут не може бити споран. Само је спорна онај европски пут који подразумијева одузимање надлежности", рекао је Милорад Којић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Све су гласнији и ставови да је Европска заједница пропала, те да не постоји ниједан објективан разлог да Српска вјерује у европске интеграције.
"Шта ви хоћете, да нас увучете тамо, да располажете нашим ресурсима, да купите наше младе људе и водите их на источни фронт. Онај ко заговара данас причу о европским интеграцијама, заговара то. Морамо стати. Европа је пропала", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Треба нагласити да два правосудна закона и именовање главног преговарача нису једини услови за отварање преговора. БиХ није остварила готово никакав напредак у другим областима, као што је., рецимо, заштита права и слободе изражавања новинара, што је такође затражено из Европске дирекције.
