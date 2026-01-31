Logo
Министарство Едина Форте на хотеле спискало 56.000 КМ

Агенције

31.01.2026

19:50

0
Министарство Едина Форте на хотеле спискало 56.000 КМ

Министарство комуникација и транспорта БиХ, на чијем је челу Един Форто, потрошило је прошле године отприлике 56.000 КМ на хотеле у БиХ и иностранству.

Као и сваке године, почетак године резервисан је за објаву реализованих јавних набавки и додјела уговора институцијама БиХ, које се у великој мјери односе на услуге хотелског смјештаја за службена путовања у земљи и иностранству.

Аутобус ударио у кућу

Свијет

Аутобус се забио у кућу: Погинула дјевојчица, 18 повријеђених

Портал "Акта" објавио је податке за Министарство комуникација и транспорта као први занимљиви примјер који су анализирали. Укупно су кориштене услуге 42 хотела, а међу њима се издвајају они са највећим појединачним износима.

Највећи појединачни износ исплаћен је за хотел у Америци, „Квадрум ДЦ ЛЛЦ дба Арло Вашингтон ДЦ“.

Уговор је закључен у септембру прошле године и плаћен је 14.078,21 КМ.

У октобру 2025. године министар комуникација и транспорта БиХ Един Форто боравио је у Вашингтону, гдје се састао с представницима Стејт Департмента, а ноћење у овом хотелу за делегацију кориштено је тим поводом.

"Службено путовање у Вашингтон уприличено је у периоду од 12. до 19. октобра 2025. године, поводом учешћа на Годишњем засједању Свјетске банке и Међународног монетарног фонда, с циљем јачања сарадње БиХ с међународним финансијским институцијама и америчком администрацијом, као и представљања инфраструктурних и развојних приоритета земље. Делегацију су чинили министар комуникација и транспорта БиХ Един Форто, шеф Кабинета министра Сања Шкулетић-Малагић и савјетник министра Стела Васић", правдали су из Министарства за "Акту".

Радник / Илустративна фотографија

Економија

Лоше вијести за све који раде у Њемачкој

Други хотел са листе са највећим износом је "Јуроп Хотелс СРЛ, Виале Ипократе 119 с Рома", за који је у октобру прошле године потрошено 6.102,19 КМ.

"Службено путовање у Рим, у периоду од 26. до 30. октобра 2025. године, организовано је поводом учешћа на састанку Мјешовите комисије о међународном друмском превозу путника и роба између делегација БиХ и Републике Италије. Делегацију БиХ чинили су Мирослав Ђерић, шеф Одсјека за друмски и жељезнички саобраћај, Лејла Механовић-Турић, стручна савјетница за међународну сарадњу, Самир Планинчић, стручни савјетник за лиценце, те Дејан Савић, стручни савјетник за превоз путника и терета. Током боравка у Риму делегација је била смјештена у хотелу 'Бест Вестерн Хотел Глобус'“, казали су из Министарства.

Edin Forto

troškovi

